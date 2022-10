Death Road to Canada : les mises à jour Halloween, Mandible et Nerve sont disponibles !

Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Death Road to Canada, l'un des meilleurs jeux 2017 sur mobile. Comme à chaque mise à jour, c'est un petit évènement pour les joueurs qui apprécient ce simulateur d'apocalypse zombie signé Rocketcat Games et Madgarden.

Death Road to Canada reçoit une tonne de contenus

Alors que Death Road to Canada est proposé à son prix le plus bas pour une durée limitée sur iOS, le titre accueille également les mises à jour Mandible et Nerve, ainsi que l'ajout du support de l'événement Halloween. Cette fois, l'événement d'Halloween a été prolongé jusqu'au 1er novembre et n'est plus disponible uniquement le jour même.



Pour mémoire, le jeu Death Road to Canada emmène le joueur dans un road-trip délirant ! Vous allez devoir survivre face à des hordes de zombies tout au long de votre périple. Le gros plus, c'est que tout est généré aléatoirement : zombies, évènements, bonus...



Regardez ci-dessous un court clip présentant la mise à jour MANDIBLE :

Les points forts de la mise à jour majeure du jour de Death Road to Canada sur iOS, à l'exception de l'événement d'Halloween, comprennent une refonte de l'IA des suiveurs, de nouvelles améliorations ZP, 12 nouveaux types de têtes de zombies, un sac Duffle pour accéder à votre coffre lorsque vous n'avez pas de voiture, de nouveaux camps d'échange rares : Final Hospital et Mechanical Fortress, de nouveaux lieux, et bien plus encore.

Voici le détail complet des nouveautés :

Ajout de nouveaux éléments pour l'événement d'Halloween !

La période couverte par l'événement d'Halloween a été considérablement étendue. Auparavant, il ne se produisait que le jour même d'Halloween, désormais il durera du lancement de la mise à jour jusqu'au 1er novembre !

Grande refonte de la façon dont vos suiveurs IA évaluent les différentes catégories et niveaux d'armes ! Version courte : Ils ne devraient plus jamais abandonner une Claymore pour une raquette de tennis.

Beaucoup, beaucoup de nouvelles options de personnalisation des personnages, à la fois de base et déverrouillables.

De nouvelles améliorations ZP à obtenir !

Une série d'améliorations ZP qui vous permettent d'acheter à Tnomey plusieurs fois dans une partie !

12 nouveaux types de têtes de zombies !

Ajout d'un sac de sport, qui vous permet d'accéder à votre coffre dans les camps de commerçants où vous n'avez pas de voiture, ou dans les nouveaux camps de commerçants en intérieur seulement.

Nouveau camp de commerce rare : Hôpital final, avec une très bonne cafétéria d'hôpital et le Scalpel d'or.

La femme de ménage a été améliorée

Nouveau camp de commerce rare : Forteresse mécanique

Deux nouveaux et puissants personnages spéciaux robotiques, conçus par le Professeur Sycamore !

Nouveau lieu : Cimetière, avec deux variantes

Nouveau lieu : Parc public, avec de nombreuses variations et des éléments aléatoires

Nouveau personnage : Jack Hamm, l'expert en marteau-piqueur

Un nouveau vendeur de feux d'artifice a été ajouté à la rotation des marchands généraux ! Il vend 4 nouveaux types de feux d'artifice, tous utiles pour distraire les zombies, ainsi que le KO BOOMER, utile pour se faire exploser par erreur.

Ajout de marteaux-piqueurs

De nombreuses modifications ont été apportées aux anciens emplacements suivants : L'usine silencieuse, les usines en général, et toutes les maisons et appartements indépendants, y compris les emplacements de départ.

Réduction de la puissance de l'Ultramop, mais amélioration du knockback et du clivage.

Amélioration du pouvoir du Parapluie des débutantes.

La meilleure arme, la Tireuse, a été modifiée pour que l'IA ne la favorise pas autant.

Suppression de la probabilité d'obtenir un magazine dans les fermes, car elle ne ferait que bloquer de toute façon.

Les tracteurs agricoles peuvent maintenant être pillés pour obtenir de l'essence.

Passé mystérieux + Artiste martial ne donne plus de points en tir.

De nouveaux personnages ont été ajoutés au mode OPP !

Vous pouvez maintenant simplement manger les bandits de l'événement "Bandits sans pitié".



Rocketcat Games a également confirmé que d'autres mises à jour sont à venir pour Death Road to Canada, de quoi entrevoir un avenir radieux.

Télécharger Death Road to Canada à 7,99 €