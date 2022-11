Test du jeu en coop "The Past Within" de Rusty Lake

Annoncé depuis plus d'un an, The Past Within est enfin disponible depuis cette semaine, cf nos sorties jeux mobiles. Avec lui, Rusty Lake compte bien se faire remarquer. En effet, si le nouvel opus des créateurs de Cube Escape, The White Door et autre Samara Room passe à la 3D, il doit surtout son originalité à son gameplay : il est impératif de jouer à deux à The Past Within.

Si vous avez déjà joué à un jeu d'aventure en coopération à deux comme Tick Tock : A Tale for Two, alors vous deviez attendre impatiemment une nouvelle expérience.



C'est ce que propose le studio Rusty Lake, un spécialiste de jeux d'énigmes intelligentes avec des décors bizarres.

Notre avis sur The Past Within

Coop

Un jeu d'aventure en coopération signifie que deux joueurs doivent travailler ensemble pour communiquer et progresser. Chaque personne a besoin d'une copie du jeu sur PC, iOS ou Android, peu importe la plateforme. Concrètement dans The Past Within, une personne choisit le passé et l'autre le futur. Ainsi, vous verrez chacun des choses différentes et pourrez vous aider mutuellement à progresser. Par exemple, au début du jeu, une lettre apparaît dans le passé avec une date dessus, et la personne dans le futur doit connaître cette date pour pouvoir la saisir. Bien évidemment, les casse-têtes seront rapidement plus complexes. On se prend souvent à attendre la réaction de l'autre quand on a découvert quelque chose, ou vice-versa. Afin de ne pas gâcher la surprise, nous ne rentrerons pas dans le détail. Par contre, la séquence du chat vocal nous a laissé un goût amer, probablement à cause d'un problème de synchronisation qui est rapidement devenu irritant.



En outre, si une grande partie de la progression nécessite la coopération entre les deux joueurs, il y a toujours des choses à faire seul comme dans un jeu d'évasion ordinaire.

Réalisation

Les amateurs de Cube Escape ne seront en tout cas pas perdus. Vous êtes à l'intérieur d'une pièce au style artistique brut en deux dimensions et vous pouvez vous déplacer pour observer les quatre murs individuellement. Mais, pour la toute première fois, nous pouvons également voir la pièce - ou le cube - de l'extérieur, dans un environnement 3D similaire à celui de l'excellente série The Room. Le style artistique est toujours celui du studio Rusty Lake, mais il s'agit maintenant de résoudre une boîte à puzzle. Surprenante au départ, la 3D s'avère rapidement être une évolution naturelle pour la série, surtout que, comme d'habitude, les développeurs ont pris soin de s'attarder sur les petits détails.

Histoire

Le jeu se compose de deux chapitres - soit environ une durée de vie de deux heures - et le premier est un moyen de vous familiariser avec l'idée de coopérer avec un ami. Le deuxième chapitre est celui où le jeu brille vraiment avec des rebondissements, que vous jouiez dans le passé ou dans le futur. C'est d'ailleurs pourquoi la communication du studio a pris soin d'éviter de publier des images et des séquences de cette seconde partie.



Autre choix intéressant, il existe deux jeux distincts - l'abeille ou le papillon - où les énigmes sont les mêmes mais où les solutions sont souvent différentes. Par exemple, dans le premier, vous devrez peut-être examiner de près la peinture de l'arbre, mais dans le second, vous vous concentrerez sur la peinture du corbeau. Une manière de prolonger le plaisir.

Conclusion

Pour conclure ce test, on peut facilement dire que The Past Within est une petite merveille, tant par sa réalisation originale que son approche unique. Le passé et le présent offrent tous deux des environnements et des éléments interactifs fascinants, à tel point que cela vaut le coup d'inverser de revenir sur le jeu en inversant les rôles dans quelques temps.





Si vous avez un partenaire de jeu sous la main, foncez sur The Past Within sans hésitation sur App Store pour iOS ou Play Store pour Android. N'oubliez qu'il faut par contre acheter le jeu sur deux appareils (ou alors avoir le même compte Apple ou un partage familial).



La note 4,5 / 5

Télécharger The Past Within à 3,49 €