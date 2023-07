Rusty Lake propose une démo de "Underground Blossom", son futur jeu mobile

Les jeux de Rusty Lake ont une belle base de fidèles, notamment grâce à une approche et une direction artistique originales. En avril dernier, le développeur néerlandais a annoncé son nouveau projet Underground Blossom. Pour patienter jusqu'à la sortie en septembre prochain, les joueurs peuvent désormais mettre la main sur une démo.

Underground Blossom s'offre une démo

Comme tous les jeux de Rusty Lake, Underground Blossom est centré sur un personnage de l'univers de la saga, en l'occurrence Laura Vanderboom. Dans le jeu, vous visiterez différents arrêts d'une ligne de train, chaque arrêt représentant une partie importante de la vie de Laura, qu'il s'agisse du passé ou d'événements de son futur potentiel. Vous devrez résoudre des énigmes et déterminer l'itinéraire à suivre pour "découvrir l'une des lignes temporelles de Laura, tout en l'aidant à donner un sens à sa vie et à échapper à la corruption de son esprit".

Descendez dans le métro de Rusty Lake et voyagez à travers la vie et les souvenirs de Laura Vanderboom !



Voyagez de station en station, chaque arrêt de métro symbolisant une partie du passé et de l'avenir de Laura. Résolvez divers puzzles, trouvez le bon métro et découvrez l'une des lignes temporelles de Laura, tout en l'aidant à donner un sens à sa vie et à échapper à la corruption de son esprit !

À la fin de la semaine dernière, Rusty Lake a publié une démo d'une vingtaine de minutes d'Underground Blossom, via l'app Underground Blossom Lite, ainsi que cette nouvelle bande-annonce :

La démo est donc disponible sur l'App Store, ainsi que sur le Google Play Store pour Android. Si vous êtes sur PC, vous pouvez également télécharger une démo sur la page Steam du jeu.

Quant à la version complète d'Underground Blossom, la date de sortie est prévue pour le 27 septembre 2023. Il s'agira d'une version premium au prix de 2,99 € et vous pouvez précommander la version sur l'App Store ou sur le Google Play Store. Qui attend ce nouveau titre avec impatience parmi vous ? Rappelons les excellents jeux du studio que ce sont The Past Within, Samsara Room et Cube Escape Collection.

Télécharger le jeu Underground Blossom