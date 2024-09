Le remaster de GHOST TRICK: Détective Fantôme arrive sur mobile !

En décembre dernier, Capcom a annoncé la sortie du remaster de Ghost Trick : Phantom Detective sur iOS et Android. Dans la foulée, l'éditeur nippon a expliqué qu'il supprimerait les versions originales de l'App Store, ces dernières datant de 2012. Nous avions d'ailleurs testé Ghost Trick à sa sortie.



La version actuelle de Ghost Trick devrait être retirée de la liste le 25 mars. Après cette date, vous ne pourrez plus acheter le jeu, mais vous devriez pouvoir y jouer et le retélécharger si vous le possédez, sans toutefois aucune garantie de compatibilité avec iOS 18 et supérieur.

Le renouveau de GHOST TRICK

La nouvelle version de Ghost Trick : Phantom Detective ne surprendra pas les fans, puisqu'elle a déjà a été vue sur Switch, PS4, Xbox One et Steam l'année dernière. La version mobile vient d'être confirmée confirmée pour le 28 mars, ce qui est dans quelques jours seulement. Cette version définitive sera la première à être proposée aux joueurs Android, et elle devrait être du même niveau que le remaster de Ace Attorney Trilogy paru en 2022.



Regardez la nouvelle annonce mobile de Ghost Trick : Phantom Detective ci-dessous :

Notre avis sur le remaster de Ghost Trick

Si le contenu du jeu est identique à l'original (consultez notre test plus haut), il faut savoir que le remaster est plus beau, la bande-son a été ré-arrangée et les acharnés auront droit à quelques images supplémentaires à débloquer dans la galerie.



Si vous n'y avez jamais joué et que vous aimez un tant soit peu les jeux d'aventure, c'est le candidat idéal, avec une belle rejouabilité. La traque de Sissel pour trouver une explication à son meurtre est pour le moins rocambolesque, en grande partie grâce aux nombreux personnages mémorables et loufoques dans la veine des jeux Ace Attorney. Le gameplay n'est pas en reste avec de brillantes idées autour de vos capacités surnaturelles permettant d'influer sur l'environnement. De plus, Sissel a la capacité de remonter le temps de quelques minutes, ce qui vous laisse un minimum de temps pour faire la différence. Pour certaines énigmes, vous devrez y recourir plus d'une fois. Bref, un excellent titre signé Shu Takumi !

Prix et date de sortie

Le prix de la nouvelle version de Ghost Trick n'a pas encore été annoncé, mais il faut savoir que sur PC et console, l'éditeur en demande 30 euros. Espérons que ce soit moitié prix sur mobile.

Les amateurs de ce point & click pas comme les autres n'ont plus qu'à patienter. Capcom serait bien inspiré de proposer un autre titre phare : Monster Hunter Freedom Unite. Rendez-vous le 28 mars !



: le jeu est disponible à 19,99 € via un achat intégré unique. De quoi tester avant de payer.

Télécharger le jeu gratuit GHOST TRICK