Spotify lance une nouvelle version de son application watchOS

Spotify est l'un des rares services de streaming (en dehors d'Apple Music) à prendre au sérieux l'Apple Watch, les abonnés ont une application dédiée à la montre connectée d'Apple avec un tas de possibilités, dont celle de lire des playlists directement depuis son poignet. Comme Spotify est une entreprise qui veut toujours faire mieux, la firme suédoise a longuement travaillé sur une grosse mise à jour de l'app sur Apple Watch. Découvrez dès maintenant ce qui change !

Nouveau design, prise en charge du mode hors ligne amélioré...

Conserver la première place sur le marché du streaming n'est pas une chose simple, il faut pour cela proposer le meilleur catalogue de musiques et de podcasts, mais mettre aussi à disposition des applications performantes et agréables à utiliser !

Si l'app Spotify est clairement l'une des meilleures sur iOS, le service de streaming a estimé que la version watchOS pouvait être meilleure. L'application a été mise à jour aujourd'hui pour offrir une "nouvelle et meilleure expérience d'écoute", selon la société.



Dans un billet de blog mis en ligne il y a quelques heures, Spotify mentionne l'arrivée d'une grosse mise à jour pour les propriétaires de l'Apple Watch, mais aussi du démarrage de l'intégration sur les Fire TV d'Amazon et les Ray-Ban Stories.

Quelles nouveautés ?

Sur Spotify via watchOS, on retrouve quelques changements. Commençons par l'accès à la musique et aux podcasts, le service de streaming a facilité l'interface "Votre bibliothèque" en y intégrant un design plus affiné et simple à comprendre pour un nouvel utilisateur.



Les abonnés qui utilisent Spotify sur leur Apple Watch pourront aussi profiter d'un procédé plus clair pour télécharger des musiques afin de les écouter en hors-ligne depuis leur Apple Watch, une bonne nouvelle pour quand vous n'avez plus de batterie dans votre iPhone et que vous souhaitez connecter votre paire d'AirPods en Bluetooth à votre Apple Watch !

Pour conclure, l'application watchOS apportera une nouvelle approche avec des illustrations d'album plus grandes, de nouvelles animations lors de la navigation, le balayage pour aimer une musique que vous êtes en train d'écouter et d'autres surprises. Autant dire que vous allez adorer la nouvelle expérience de Spotify sur Apple Watch.

À partir d'aujourd'hui, nous déployons une nouvelle expérience d'écoute améliorée pour les utilisateurs de Spotify sur l'Apple Watch. Cela signifie que vous pourrez plus facilement parcourir et choisir votre musique et vos podcasts préférés dans votre bibliothèque, ainsi que télécharger plus rapidement de la musique pour l'écouter hors ligne à partir de la montre elle-même. Il y a aussi un nouveau design élégant avec des illustrations plus grandes, des animations et des fonctionnalités supplémentaires, comme le balayage pour aimer une chanson. Il est également super facile de repérer les nouveaux épisodes marqués d'un point bleu, de sorte que vous ne manquerez jamais de nouveaux épisodes de vos créateurs préférés.

La mise à jour est disponible dès maintenant sur l'App Store !

Si vous ne l'avez pas encore, il est nécessaire de patienter un peu, le déploiement a commencé récemment.

Télécharger l'app gratuite Spotify : Musique et podcasts