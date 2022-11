L'analyse des appareils Apple permet d'identifier des utilisateurs iCloud

Une nouvelle étude affirme que les données d'analyses des appareils d'Apple contiennent des informations permettant de relier directement à un utilisateur spécifique des informations sur la façon dont un appareil est utilisé, ses performances, ses fonctionnalités, et plus encore, malgré les affirmations contraires d'Apple. Une mauvaise publicité pour la firme de Cupertino...

Sur Twitter, les chercheurs en sécurité Tommy Mysk et Talal Haj Bakry ont découvert que les données d'analyse des appareils d'Apple comprennent un identifiant appelé "dsId", qui signifie Directory Services Identifier. L'analyse a révélé que l'identifiant "dsId" est unique à chaque compte iCloud et peut être lié directement à un utilisateur spécifique, y compris son nom, sa date de naissance, son email et les informations associées stockées sur iCloud.

🚨 New Findings:

🧵 1/6

Apple’s analytics data include an ID called “dsId”. We were able to verify that “dsId” is the “Directory Services Identifier”, an ID that uniquely identifies an iCloud account. Meaning, Apple’s analytics can personally identify you 👇 pic.twitter.com/3DSUFwX3nV