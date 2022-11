Les débits 5G sont en faveur des iPhone dans le dernier rapport d'Ookla

Pour profiter de bons débits en 5G, il y a deux critères qui sont indispensables. Il vous faut un modem 5G performant dans les composants de votre smartphone ainsi qu'un opérateur qui investit massivement dans les bandes 5G les plus intéressantes pour optimiser les débits descendants !

Les États-Unis et le Royaume-Uni figurent parmi les "bons élèves" pour les débits en 5G

Il y a quelques mois, plusieurs rapports ont affirmé que l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max offraient les meilleurs débits en 5G. Ookla qui est le propriétaire du service web Speedtest a voulu vérifier ces propos afin de s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une publicité déguisée de la part d'Apple.



Visiblement, les données qui ont été recueillies sont bien vraies, les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max ont confirmé leur capacité à fournir un meilleur débit descendant en 5G comparé aux principaux concurrents qu'on peut retrouver chez Samsung et d'autres entreprises.

Voici ce que déclare Ookla à propos du fonctionnement de son étude sur les smartphones qui présentent les performances les plus élevées en 5G :

Notre analyse a examiné les cinq appareils 5G les plus rapidement populaires dans un pays donné. Pour être inclus, un appareil devait avoir une part de marché supérieure ou égale à 0,5 % de tous les appareils et une taille d'échantillon minimale de 100 appareils sur un marché donné. Chaque marché que nous avons examiné ne comprenait que des échantillons 5G provenant de chaque fournisseur 5G dans un pays donné. Cela signifie que les performances varient très probablement d'un réseau à l'autre et d'un pays à l'autre, mais cela donne un aperçu de ce à quoi on peut généralement s'attendre.

Le rapport d'Ookla s'intéresse aux États-Unis et au Royaume-Uni, sans surprise, Apple est loin devant ses concurrents, le géant californien peut remercier Qualcomm qui est à l'origine du modem 5G à l'intérieur des iPhone de dernière génération !

Smartphone 5G les plus rapides aux États-Unis

iPhone 14 Pro Max : 177,21 Mbps (descendant) / 19,28 Mbps (montant) iPhone 14 Pro : 175,08 Mbps (descendant) / 18,59 Mbps (montant) Samsung Galaxy Z Fold 4 : 162,50 Mbps (descendant) / 15,17 Mbps (montant) Samsung Galaxy S21+ 5G : 140,06 Mbps (descendant) / 14,77 Mbps (montant) Samsung Galaxy S22 Ultra : 137,42 Mbps (descendant) / 14,48 Mbps (montant)

Smartphone 5G les plus rapides au Royaume-Uni

iPhone 14 Pro : 171,24 Mbps (descendant) / 16,59 Mbps (montant)

iPhone 13 Pro Max : 165,49 Mbps (descendant) / 13,84 Mbps (montant)

iPhone 14 Pro : 158,24 Mbps (descendant) / 15,06 Mbps (montant)

iPhone 13 mini : 157,42 Mbps (descendant) / 11,91 Mbps (montant)

iPhone 13 Pro : 154,50 Mbps (descendant) / 13,26 Mbps (montant)

À noter que les résultats que vous voyez ci-dessus viennent des données prélevées sur la période du troisième trimestre de 2022. Ookla précise : "Il convient de noter que certains modèles d'appareils plus récents comme l'iPhone 14, le Samsung Galaxy Z Fold4 et Google Pixel 7 ont été lancés sur certains marchés à des jours différents et n'ont peut-être pas été inclus dans notre analyse du troisième trimestre 2022".