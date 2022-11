Elago sort un support magnétique pour iPad Pro façon iMac M1

La marque Elago lance de nouveaux supports magnétiques pour iPad Pro inspirés de l'iMac et disponibles en plusieurs couleurs.



Parfaitement synchronisé avec la sortie des nouveaux iPad Pro M2 d'Apple le mois dernier, Elago étend donc sa gamme d'accessoires. Cette fois, il s'agit d'un support magnétique pour iPad Pro en aluminium de qualité supérieure, au design inspiré de l'iMac, disponible en quatre coloris. L'entreprise lance également une série de housses folio dans des styles assortis. Ces deux nouveautés viennent compléter toutes les dernières générations de l'iPad phare d'Apple.

Des supports pour iPad Pro très Apple

Elago s'était fait un nom avec ses étuis à thème pour AirPods (GameBoy, Macintosh, Beats), ainsi que ses coques iPhone avec du silicone pour créer des housses de qualité, sa dernière nouveauté s'oriente vers le haut de gamme. Le nouveau support magnétique pour iPad d'Elago se présente sous la forme d'un boîtier en aluminium clairement inspiré du support qui équipe les derniers iMac et écran Studio Display d'Apple.



Voilà qui devrait parfaitement accompagner votre nouvelle tablette pour travailler sereinement, avec clavier et souris / trackpad, ainsi que SideCar pour transformer l'iPad en second écran.

Pour accompagner le nouveau support magnétique pour iPad, elago propose également un nouvel étui magnétique pour iPad Pro 11 et 12,9 pouces. Compatible avec toutes les générations les plus récentes, y compris les nouveaux modèles M1 et M2, ces étuis se plaquent sur votre tablette pour une protection et une fonction supplémentaires. Des aimants intégrés permettent également de les coller directement sur le support correspondant. Si vous souhaitez simplement utiliser le support avec un iPad directement, vous trouverez dans la boîte un anneau magnétique qui adhère à votre appareil pour offrir les mêmes fonctionnalités.



Chacun des étuis est constitué de deux pièces qui s'enclenchent magnétiquement au dos de votre appareil. La partie recouvrante pour l'écran est également amovible sans le reste de la housse, ce qui signifie que vous pouvez bénéficier d'une protection supplémentaire à l'arrière de votre appareil ou utiliser le support magnétique sans avoir à ajouter la housse au mélange.



Les nouveaux accessoires elago pour iPad Pro seront en vente dans les prochaines heures sur Amazon au prix de 99 euros, soit le même prix que les produits Pitaka qui propose la même chose mais dans un style plus moderne avec un effet carbone.

