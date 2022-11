Pitaka transforme l'iPad Pro / Air / Mini en Mac avec un pied et une coque magnétiques

Pitaka offre un large écosystème d'accessoires magnétiques pour rendre l'utilisation de votre iPad Pro plus facile et plus efficace, notamment en introduisant la recharge sans fil sur les magnifiques tablettes d'Apple.



Si l'iPad est une machine extra pour se divertir ou travailler, Apple n'a toujours pas daigné proposer la recharge sans fil, même sur le dernier iPad Pro M2. C'est ce que nous propose la société Pitaka avec sa collection d'accessoires qui utilisent des aimants pour simplifier le travail à la maison ou au bureau. Les modèles récents sont supportés, y compris l'iPad Pro, l'iPad Air et l'iPad Mini.

Les accessoires iPad de Pitaka

Saisissant cette opportunité, la MagEZ Case Pro utilise le système de chargement par contact de Pitaka intégré à l'étui et au support de chargement MagEZ Stand.

MagEZ Case Pro

L'étui MagEZ Case Pro est un étui de protection pour iPad Pro, iPad Air ou iPad Mini qui fonctionne grâce à des aimants positionnés à des endroits stratégiques, il est capable de s'interfacer avec les autres accessoires, notamment le support de charge MagEZ et le MagEZ Folio, tout en restant entièrement compatible avec le Magic Keyboard d'Apple.



Bien qu'Apple n'ait pas ajouté la recharge sans fil à l'iPad, vous pouvez le faire vous-même avec le MagEZ Case Pro. Dans le dos se trouvent des points qui s'alignent avec le socle de charge MagEZ, de sorte qu'il peut être rechargé tout en étant maintenu dans une position parfaite. Le même principe que le MagSafe des iPhone.



Le MagEZ Case Pro est doté d'un couvercle amovible sur le port Type-C pour la fonctionnalité de charge sans fil. Il suffit de l'ouvrir pour utiliser le port Type-C en cas de besoin.

Pour ne rien gâcher, la coque existe également dans de nombreuses options de couleur, de quoi plaire à tout le monde.



Compatible avec les modèles 2021 et 2022 de l'iPad Pro, l'étui MagEZ Pro coûte 74,99 euros sur Amazon pour l'iPad Pro 12,9 pouces ou 89,99 euros pour l'iPad Pro 11 pouces.



On le retrouve également pour l'iPad Mini 6 à 99,99 euros, ainsi que pour l'iPad Air 4 / 5 à 74,99 euros.

MagEZ Stand

Pour aller avec, le MagEZ Stand permet de tenir sur iPad en l'air, devant vos yeux. La tablette devient alors un moniteur grâce à une fixation magnétique. Le pied ne bouge pas, même lorsque vous écrivez, dessinez ou tapez. Une coque MagEZ Case pour iPad Pro 2018/2020/2021 ou iPad Air 2020/2022, ou l'autocollant magnétique inclus dans l'emballage est nécessaire pour fonctionner avec le support.



Outre le maintien, l'accessoire permet le passage du mode paysage/vertical, ainsi qu'une inclinaison vers le haut (32,5°) ou vers le bas ( -5°). Mieux, sa base est dotée d'une bobine de chargement sans fil pour charger votre iPhone ou vos AirPods à des vitesses allant jusqu'à 15 W.



Fabriqué en alliage de zinc et en fibre d'aramide, le support de tablette allie une esthétique moderne avec une sensation agréable au toucher. Comptez 109 euros pour le MagEZ Stand.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.