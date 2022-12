Pour connaître la popularité d'un produit comme un smartphone, il n'y a rien de mieux que de regarder les tendances sur Google. En effet, le célèbre moteur de recherche enregistre chaque recherche que vous faites et les mets à disposition publiquement avec les autres recherches pour montrer les mots et phrases les plus sollicités toute l'année. Comme à son habitude, Apple est souvent bien classé avec ses iPhone !

En 2022, l'iPhone 14 a fait le buzz sur Google

C'est une performance qu'aimerait bien voir Google pour ses Pixels, mais malheureusement pour la firme de Mountain View, c'est l'iPhone qui est au cœur des recherches sur la totalité de l'année 2022. Selon un récent rapport, l'iPhone 14 est l'un des mots qui a été le plus recherché dans le monde, le smartphone star d'Apple est quand même battu par "Coupe du Monde", "Ukraine" ou encore "Elizabeth II". Des sujets d'actualité qui ont fait beaucoup de bruit en 2022 !



Une recherche pour le mot iPhone 14 peut être réalisée pour diverses raisons :

Avant l'annonce officielle : l'utilisateur peut chercher à connaître les dernières rumeurs autour de l'iPhone, il tombera sur des sites d'actualité comme le nôtre qui lui communiquera les dernières informations publiées par les leakers et analystes.

: l'utilisateur peut chercher à connaître les dernières rumeurs autour de l'iPhone, il tombera sur des sites d'actualité comme le nôtre qui lui communiquera les dernières informations publiées par les leakers et analystes. Après l'annonce officielle : l'utilisateur peut chercher les caractéristiques de l'appareil, la date de précommande et de lancement. Plusieurs mois après la disponibilité, le mot ne faiblit pas, car beaucoup le chercheront pour le commander en ligne et trouver des promotions intéressantes chez les revendeurs.

Derrière le mot "iPhone 14" on retrouve Jeffrey Dahmer, le tueur en série qui a été mis en avant dans la série originale Netflix Monstre - L’histoire de Jeffrey Dahmer. Indian Premier League clôture le top 10 des recherches dans le monde.



Ce qui est assez surprenant cette année, c'est que l'entreprise ne dévoile pas le TOP 10 des recherches "technologie" qui ont rencontré le plus de succès. Et si celui-ci était largement dominé par Apple qui aurait fait un peu trop d'ombres aux produits Google ainsi qu'aux concurrents comme Samsung ?

Une déception pour les créations originales Apple

Si Apple continue de briller avec sa dernière génération d'iPhone, les créations originales d'Apple TV+ sont elles invisibles dans le classement des recherches les plus populaires pour les films et séries.

Cette absence pour les productions Apple est évidemment un coup dur, car cela montre que la popularité des contenus disponibles sur Apple TV+ est assez faible au niveau mondial. La firme de Cupertino qui investit des milliards de dollars chaque année pour des films et séries en exclusivité sur Apple TV+ sera probablement déçue de cette triste performance.

Disney+, Netflix et HBO se débrouillent eux à la perfection !

