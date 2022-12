Ylands : un jeu sandbox pour les créatifs et les fans de Minecraft et Roblox

Ylands est un jeu mobile disponible sur iPhone et iPad gratuitement depuis fin 2019, et qui a connu un grand succès avec son côté Roblox / Minecraft. La nouvelle mise à jour publiée cette semaine apporte une tonne de nouveautés pour faire plaisir aux joueurs du monde entier.

Mise à jour 1.11 Crafty Crafts

La nouvelle mise à jour 1.11 Crafty Crafts de Ylands est disponible sur l'App Store ! Au menu, des butins (loots) aléatoires pour renforcer le côté RPG, de nouveaux monstres, un menu artisanat revisité et un système de don. Également, une toute nouvelle interface réservée à l'achat et à la vente de plans.



Le système de don permet d'envoyer des animaux de compagnie, des emotes ou encore des costumes à d'autres joueurs. L'interface générale a le droit à un design plus moderne et l'expérience utilisateur in-game a été améliorée de sorte que les temps d'attente son bien moins longs, ce qui était souvent décrié par les utilisateurs.



Pour être complet, citons l'ajout d'objets dédiés aux fêtes de fin d'année ainsi que la nouvelle manière de gagner des récompenses via les rencontres aléatoires. Des primes et des armes améliorées sont disponibles dans chaque région du jeu.

Quel est le but du jeu dans Ylands ?

Ylands est un jeu de type bac à sable développé et publié par le studio tchèque Bohemia Interactive.

Concrètement, il s'agit d'un jeu d'aventure free-to-play en ligne dans lequel les joueurs peuvent créer tous les jeux qu'ils souhaitent à l'aide de l'éditeur et des scripts mis en place par les développeurs. Si vous ne souhaitez pas passer du temps à créer des environnements, il est bien évidemment possible de se balader dans les nombreux mondes créés par les joueurs ou les développeurs. À noter que la sélection évolue au quotidien et se renouvelle sans cesse, un peu comme Roblox ou même Minecraft à qui il emprunte d'ailleurs son style cubique.

La devise est simple, explorez, construisez et jouez avec vos amis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ylands.com. N'hésitez pas à télécharger le jeu gratuit sur l'App Store et le Play Store pour Android afin de nous partager votre avis dans les commentaires.

Télécharger le jeu gratuit Ylands