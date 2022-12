LG UltraGear 27GR95QE : le premier moniteur de jeu OLED de 27 pouces !

Il y a quelques semaines, LG a annoncé son tout nouveau moniteur de jeu UltraGear, le 27GR95QE. Derrière ce numéro de modèle alambiqué se cache un écran qui suscite beaucoup d'intérêt. En effet, la fiche technique du 27GR95QE ressemble à la liste de souhait des joueurs avec notamment un panneau OLED plat de 27 pouces, une résolution de 2560 x 1440 pixels, un taux de rafraîchissement de 240 Hz, un temps de réponse de 0,03 milliseconde et une couverture colorimétrique DCI-P3 de 98,5 %. Tout cela pour moins de 1000 euros.

LG fait dans le gaming

Avec un taux de rafraîchissement natif de 240 Hz, le 27GR95QE est idéal pour les jeux compétitifs, mais le moniteur bénéficie également du support de la technologie AMD FreeSync Premium et de la certification NVIDIA G-Sync Compatible. Il comporte même un badge VESA Adaptive-Sync pour ne faire aucun jaloux et ajuster la fréquence de rafraîchissement de l'écran sur le frame rate produit par la carte graphique, peu importe la marque. Toutes ces certifications signifient que le 27GR95QE est donc un bon choix pour les jeux où votre GPU ne peut pas fournir une image constante de 240 images par seconde.

Si vous êtes plutôt console que PC, sachez que l'écran 27GR95QE est prêt pour les PS5 et Xbox Series X|S grâce à l'inclusion de deux ports HDMI 2.1. Avec la prise en charge du HDR10 et un taux de contraste de 1 500 000:1, il devrait également constituer un bon écran multimédia. Cela dit, le site de LG ne mentionne pas la certification DisplayHDR que le 27GR95QE a obtenue et il atteint une luminosité modeste de 200 nits, il est donc difficile de dire à quel type de performance vous pouvez vous attendre en matière de HDR. Mais avec une dalle OLED, c'est assez courant.



Dernier point, le moniteur OLED de LG est traité anti-reflet, un autre bon point pour les joueurs, ou les amateurs de cinéma. Oui, cet écran est parfait pour tout un tas d'activité dans un bureau ou une chambre, pour accompagner un PC ou un Mac.

Prix et date de sortie

Après l'annonce initiale, LG a finalement communiqué les prix et la disponibilité du 27GR95QE aux États-Unis. Le moniteur coûtera 999,99 $ lorsqu'il sera livré en janvier. La France n'est pas encore concernée mais cela ne devrait pas tarder avec un tarif similaire. C'est un peu plus que ce que vous payeriez pour un écran LED équivalent, mais vous ne bénéficiez pas de tous les avantages d'un panneau OLED. Pour certains, le 27GR95QE représente le moniteur "ultime".



En attendant, le modèle UltraGear à LED de 2022 est en promotion sur Amazon.

45GR95QE : la version 45 pouces

Si vous trouvez que 27 pouces est trop petit, sachez que LG a également annoncé le prix du 45GR95QE. Il s'agit en fait d'une version ultra-large de 45 pouces du 27GR95QE. La taille d'écran supplémentaire vous coûtera 1 699 dollars lorsqu'il sera mis en vente l'année prochaine.

