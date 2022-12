Apple publie HomePod Software 16.2 pour ses enceintes

Parallèlement à iOS 16.2, iPadOS 16.2, tvOS 16.2, watchOS 9.2 et macOS Ventura 13.1, Apple a publié hier soir une nouvelle mise à jour logicielle créée spécifiquement pour le HomePod et le HomePod mini. Sans surprise, aucune grande nouveauté.

HomePod OS 16.2

Selon les notes de publication d'Apple, la version 16.2 du logiciel HomePod (qui n'est plus nommé tvOS comme au départ) ajoute des améliorations en termes de performances et de stabilité, sans autre information. Il convient de noter que parallèlement aux nouvelles mises à jour d'iOS et de macOS, le logiciel HomePod ajoute une nouvelle application Maison.



Associés au logiciel HomePod 16.2, iOS 16.2, iPadOS 16.2 et macOS Ventura 13.1 ajoutent la prise en charge d'une architecture d'application Maison actualisée qui fait suite à l'ajout de la norme de maison intelligente Matter.

Comment mettre à jour le HomePod

Le logiciel des HomePod classique et HomePod Mini est installé automatiquement sur l'enceinte intelligente à la maison, sauf si la fonctionnalité est désactivée, mais le HomePod peut également être mis à jour manuellement dans l'app Maison en suivant les instructions suivantes :

Ouvrez l'application Maison. Tapez sur l'icône "..." dans le coin supérieur droit. Tapez sur "Paramètres domestiques". Tapez sur "Mise à jour logicielle" pour voir si des mises à jour sont disponibles.

Une fois que vous aurez sélectionné "Mise à jour du logiciel", vous pourrez voir la version actuelle du logiciel HomePod que vous avez installé, ainsi que les mises à jour disponibles, et vous pourrez désactiver les mises à jour automatiques si vous le souhaitez.