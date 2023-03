Apple publie la mise à jour HomePod 16.4 pour ses enceintes

Le logiciel HomePodOS est installé automatiquement sur l'appareil à moins que la fonctionnalité ne soit désactivée, mais le HomePod peut également être mis à jour manuellement dans l'app Maison en suivant les instructions depuis l'iPhone, l'iPad ou le Mac qui est appairé dessus. Rappelons que le dernier HomePod 2 a été très bien accueilli par les clients , avec un son clair, puissant et de bonnes capacités pour la maison intelligente.

Selon les notes de version d'Apple, la mise à jour apporte simplement des améliorations de stabilité et de performance aux trois modèles de HomePod commercialisés jusqu'à présent : le HomePod 1, le HomePod 2 et le HomePod mini .

Parallèlement aux mises à jour iOS 16.4 , iPadOS 16.4, tvOS 16.4 et macOS Ventura 13.3, Apple a publié un nouveau firmware 16.4 spécifiquement pour le HomePod et le HomePod mini. Comme vous vous en doutez, les nouveautés sont bien maigres.

