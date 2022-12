Braquage d'une boutique de Bouygues Telecom : les voleurs ne volent que des iPhone !

Les braquages des boutiques de téléphonie mobile sont malheureusement de plus en plus fréquents, cela s'explique par la valeur des smartphones haut de gamme qui ne cesse d'évoluer et qui crée toujours plus de convoitise. Bouygues Télécom vient d'en faire les frais, une boutique située dans le 17e arrondissement de Paris a été victime il y a quelques jours d'un vol à main armée.

30 000€ d'iPhone dérobés

Les faits se sont déroulés le 14 décembre à la boutique Bouygues Télécom du 72 avenue des Ternes à Paris. Alors que les employés avaient ouvert la boutique et que des clients étaient présents pour découvrir les derniers smartphones et les offres de l'opérateur, deux personnes avec un casque de moto sur la tête font irruption dans le magasin à 10h40.

Les hommes deviennent directement menaçants et sortent d'un sac une arme de poing ainsi qu'un revolver en exigeant d'accéder à la réserve où les smartphones et Bbox sont stockés.



Leur objectif est clair, les braqueurs veulent récupérer un gros butin avec des smartphones d'une grande valeur pour probablement les revendre et empocher plusieurs milliers d'euros.

Sans surprise, les braqueurs vont privilégier les iPhone, ils en emportent une trentaine avec eux pour une valeur de 30 000 euros environ, les smartphones des autres marques resteront eux dans la réserve de la boutique.

Comme l'explique Actu17, les policiers du premier district de police judiciaire (DPJ) ont été chargés de l'enquête et des constatations sont en cours sur place.

Pour le moment, les voleurs n'ont pas été retrouvés, ils n'ont pas pu être identifiés sur les caméras de surveillance, car leur visage était caché sous leur casque de moto.

Même expérience pour la boutique SFR juste à côté

Toujours à l'avenue des Ternes à Paris, une autre boutique de téléphonie mobile a été braquée à deux reprises depuis la rentrée. Les voleurs avaient utilisé le même procédé, ils étaient arrivés en scooter devant la boutique puis étaient entrés avec leur casque avant de menacer les employés pour accéder à la réserve.

Tout comme pour Bouygues Télécom, les voleurs semblaient avoir été informés des récentes livraisons, car là aussi, la réserve comportait plusieurs iPhone 14 qui ont été pris en priorité.

Que ce passe-t-il après le vol ?

Que ce soit des iPhone ou des smartphones Android, chaque appareil présent dans la réserve des magasins de téléphonie possède un numéro IMEI. Cette référence permet aux opérateurs de bloquer le smartphone à distance, pour cela, il suffit de contacter le fabricant qui réalise le blocage.

Le smartphone devient après inutilisable et ne peut être revendu, toutefois, les composants eux peuvent valoir beaucoup d'argent à la revente !