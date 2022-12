Rumeur : l'iPhone SE 4 devrait avoir du retard pour son lancement !

L'Phone SE n'est pas le modèle d'iPhone qui est le plus attendu par les consommateurs, cependant, on retrouve une clientèle qui apprécie ce modèle d'iPhone pour son prix attractif. Selon une récente indiscrétion, l'iPhone SE 4 devrait prendre plus de temps que prévu pour son lancement.

Vers un retard de l'iPhone SE 4 ?

Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo affirme avoir eu des informations intéressantes à propos de l'iPhone SE 4. Sur son compte Twitter, Kuo a déclaré qu'Apple « annulera ou reportera probablement le plan de production de masse de l'iPhone SE 4 jusqu'en 2024 ». Cette réaction d'Apple s'expliquerait par le fait que les iPhone d'entrée et de milieu de gamme ne rencontrent quasiment aucun succès dans les ventes, l'iPhone SE 3, l'iPhone 13 mini ou encore l'iPhone 14 Plus affichent tous des statistiques de ventes décevantes comparées aux iPhone 14 Pro qui réalisent des performances impressionnantes à travers le monde.



Cette déclaration de l'analyste Kuo colle avec les autres rapports qu'on a pu voir jusqu'ici, les consommateurs rejettent les iPhone SE 2 et 3 à cause de leur ancien design qui n'a pas évolué. Quant aux iPhone 13 mini, iPhone 14 et iPhone 14 Plus, les clients n'apprécient pas la taille de l'écran pour le premier et l'absence d'innovations majeures pour les deux autres !

Il y a une autre raison du retard de la production de masse des iPhone SE 4

Selon les rumeurs, l'iPhone SE 4 devrait enfin proposer le design moderne tel qu'on le connait sur les derniers iPhone. Terminé les bords épais comme sur les iPhone 8, Apple intègrera le design sans bord avec la fameuse encoche. On parle d'un rapprochement avec le design de l'iPhone XR !



Sur Twitter, Kuo a déclaré que le coût de fabrication de l'iPhone SE 4 monterait en flèche s'il était mis à niveau vers un design plein écran. À titre de comparaison, l'iPhone SE 3 est vendu 429 dollars aux États-Unis, tandis que l'iPhone 12 (le modèle plein écran le moins cher) est vendu 599 dollars.

Le problème, c'est qu'Apple a conscience que l'iPhone SE 4 devra conserver un certain prix pour attirer les consommateurs, Apple ne peut pas le placer à un prix similaire d'un iPhone 12, sinon ce sera un bide commercial assuré.



Ce scénario promet d'être compliqué pour Apple, car d'un côté, nous avons les consommateurs qui veulent un iPhone SE 4 plus moderne et innovant au même tarif que l'iPhone SE 3, et de l'autre côté, on a Apple qui ne veut pas sacrifier sa marge de bénéfice, mais qui devra le faire pour maintenir l'iPhone SE 4 au même prix que l'actuelle génération.