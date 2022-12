Nouvel An Chinois : Apple le célèbre avec des AirPods Pro 2 en édition limitée

Après l'AirTag offert et les cartes-cadeaux pour le Nouvel An au Japon, Apple continue d'exprimer son incroyable générosité avec cette fois-ci : la Chine. À l'occasion du Nouvel An Chinois qui aura lieu le 22 janvier, Apple a sorti en édition limitée des AirPods Pro 2 avec une gravure qui représente l'année du lapin !

Une exclusivité aux Apple Store chinois

Pour le Nouvel An Chinois qui aura lieu dans quelques semaines en Chine, Apple a décidé d'apporter une petite touche de personnalisation à ses AirPods Pro de deuxième génération.

Dans le calendrier lunaire chinois, 2023 sera l'année du lapin. Apple va ajouter un motif de lapin gravé sur le boîtier de recharge sans fil des AirPods Pro 2 et une version plus grande du logo imprimé en rouge sur l'emballage. Selon Apple, les clients ne peuvent acheter que deux paires maximum de l'édition spéciale des AirPods Pro cette année.



En 2021 et 2022, Apple a lancé une édition spéciale des AirPods Pro de première génération pour célébrer l'année du bœuf et l'année du tigre, respectivement.

Au-delà de ce petit clin d'œil au Nouvel An chinois, Apple va également organiser une belle promotion sur de nombreux produits. Oui... C'est très rare sur l'Apple Store en ligne !

Sur certains produits, notamment l'iPhone 13, l'iPhone 13 mini, l'iPad Air, l'iPad mini, l'iPad, le MacBook Air, le MacBook Pro, les AirPods de deuxième génération et les AirPods de troisième génération, Apple offre des remises allant jusqu'à 1 000 ¥ entre le 30 décembre et le 2 janvier.

Des sessions Today at Apple spéciale Nouvel An Chinois

Toujours dans l'actualité du Nouvel An Chinois, Apple organisera des sessions spéciales de ses ateliers Today at Apple. Que ce soit en Chine, à Hong Kong ou à Taïwan, les Apple Store proposeront entre le 6 janvier et le 7 février 2023 de créer un portrait du Nouvel An et de le partager avec des proches.

Apple a conscience que le Nouvel An Chinois est un événement annuel important en Chine et dans les autres pays comme Taïwan où la culture chinoise est omniprésente.



Pour les AirPods Pro 2 en édition spéciale, Apple annonce que la disponibilité sera en fonction de la quantité des stocks, dès qu'ils seront épuisés, l'offre ne sera plus disponible.

En ce qui concerne les ateliers Today at Apple, la firme de Cupertino recommande à ses clients chinois ainsi qu'aux touristes de réserver leur place le plus rapidement possible. Ce type d'atelier est très populaire dans les Apple Store, c'est d'ailleurs pour cela qu'Apple a choisi d'étaler les Today At Apple spécial Nouvel An Chinois jusqu'au 7 février !



Source