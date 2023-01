CES 2023 : Samsung annonce des TV QD-OLED à 2000 nits de luminosité

L'année dernière, au CES 2022, Samsung a lancé sa gamme de téléviseurs QD-OLED en promettant une luminosité plus élevée que celle des autres téléviseurs OLED, notamment LG. Cependant, la différence était très faible. Cette fois, juste après LG qui a dévoilé ses nouveaux écrans OLED 2023 avec une luminosité jusqu'à 70 % supérieure (1 800 nits), Samsung annonce des dalles montant jusqu'à 2 000 nits !

QD-OLED 2023

Avant le début du CES 2023, Samsung Display a annoncé que sa gamme de téléviseurs QD-OLED 2023 atteindra donc 2 000 nits de luminosité maximale, ce qui permet d'aller au niveau d'une dalle Mini-LED. Pour cela, le panneau QD-OLED de Samsung Display utilise un nouveau matériau OLED "HyperEfficient EL" et l'intelligence artificielle IntelliSense de Samsung. Les téléviseurs seront également plus économes en énergie et offriront des couleurs plus précises, selon le constructeur.

Les nouveaux téléviseurs seront également disponibles dans un plus large éventail de tailles. Alors que le 2022 S95B n'était disponible qu'en 55 et 65 pouces, vous pourrez acheter des téléviseurs de 49, 55, 65 et 77 pouces cette année.



La société n'a pas annoncé d'autres caractéristiques pour le moment, mais vous pouvez vous attendre à voir Tizen OS, HDR10+ (et probablement pas Dolby Vision, une fois de plus), ainsi que Bixby, Alexa et SmartThings. Le prix et la disponibilité arriveront par la suite, mais nous devrions en apprendre davantage au CES 2023 dans les prochains jours. À date, les TV OLED de Samsung démarrent à 1699 euros.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.