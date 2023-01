Les TV Samsung intègrent l'expérience Philips Hue Sync, mais pas gratuitement

Quand il s'agit d'ampoules intelligentes, beaucoup de personnes préfèrent les Philips Hue car elles se déclinent en plusieurs modèles et permettent une grande personnalisation. Lors du CES 2023, Philips a révélé quelques améliorations importantes pour sa gamme Hue, notamment les débuts de Hue Sync sur les téléviseurs Samsung et un nouvel éclairage par projecteurs.

Philips Hue x Samsung

Pour ceux qui ne le savent pas, Philips Hue Sync est une application qui permet aux utilisateurs de coordonner les teintes et les effets du contenu de leur écran avec les appareils Hue (également compatibles HomeKit). Actuellement, les téléviseurs Philips sont livrés avec le boîtier de synchronisation HDMI Hue Play, une fonction intégrée qui permet aux utilisateurs de synchroniser les images de pratiquement n'importe quel périphérique HDMI avec leurs ampoules intelligentes.

Désormais, l'expérience intégrée Philips Hue Sync sera accessible pour la première fois sur un téléviseur tiers, grâce à une coopération entre Philips et Samsung. Les propriétaires de téléviseurs Samsung pourront profiter d'une "expérience de synchronisation lumineuse transparente et immersive" tout en appréciant les jeux, les films et les émissions de télévision.



Jasper Vervoort, Business Leader Hue chez Signify, a déclaré :

Il s'agit d'une étape incroyable dans le parcours de Philips Hue en matière de divertissement à domicile et dans notre partenariat en constante évolution avec Samsung. Nous sommes fiers d'offrir des expériences plus immersives et personnalisées avec notre nouvelle application Philips Hue Sync TV et nous sommes impatients d'apporter cette nouvelle façon d'activer l'éclairage surround dans les salons du monde entier.

Selon Philips, Hue Sync sur les téléviseurs Samsung prend en charge la vidéo HDR10+ à n'importe quelle résolution et s'intègre même aux applications TV natives comme Netflix et Disney+. Les utilisateurs de l'appli Hue Sync peuvent contrôler le degré de synchronisation, modifier la luminosité des lumières, choisir entre le mode vidéo et le mode jeu, activer le démarrage automatique, et plus encore.



Mais attention, tout cela a un prix. L'application Philips Hue Sync pour les téléviseurs Samsung sera disponible à partir du 5 janvier pour 129,99 euros.

Autres nouveautés Philips Hue au CES 2023

Philips a également présenté de nouvelles lampes d'éclairage PAR38 Philips Hue en blanc et en couleur ambiante, en plus de Hue Sync pour les téléviseurs Samsung. Cet article vient compléter la PAR38, qui n'est désormais disponible qu'en blanc.



En outre, une autre option que le support mural carré est désormais disponible : le commutateur à cadran Philips Hue Tap avec support minuscule. Le fabricant affirme que le micro-support, qui est plus petit que le support ordinaire, vous offre la liberté de placer la télécommande sans fil où vous le souhaitez.



Le Philips Hue PAR38 sera disponible dans les magasins le 14 mars au prix de 79,99 € pour un seul pack et de 149,99 € pour un pack de deux. L'interrupteur à cadran Philips Hue Tap avec mini-support sera également disponible en mars au prix de 49,99 €.

