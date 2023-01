Les fabricants chinois durement touchés par la délocalisation de l'iPhone en Inde

Même s'il faudra des années pour que l'expansion de la production d'iPhone en Inde réponde à 50 % de la demande mondiale, les fournisseurs de composants en Chine en ressentent apparemment déjà les effets. Un changement de stratégie initié il y a quelques années, sous le gouvernement Trump, mais qui s'est accéléré avec la pandémie de COVID et la pénurie qui en a découlé.

L'impact est déjà visible

La Chine commence à être impacté par la décision d'Apple de déplacer la majeure partie de ses opérations de fabrication en Inde et, en particulier, cela se ressent sur la production expérimentale de l'iPhone 15.

Les prix des actions des entreprises chinoises qui fabriquent tous les appareils Apple sont déjà affectés par les décisions d'Apple, affirme le South China Morning Post (SCMP). Le journal attribue par exemple à la décision de Goertek, un fournisseur de composants audio, la perte de commandes d'AirPods, ce qui a entraîné une chute de 60 % des prévisions de bénéfices de l'entreprise. Un coup dur pour le numéro un chinois dans ce domaine.



Ofilm, un fabricant de composants de capteurs photo, aurait également connu une baisse de ses ventes et de ses bénéfices, selon le SCMP. Cependant, cela était dû au fait qu'Apple a arrêté toutes les commandes après que le sous-traitant ait été ajouté à la liste des sanctions américaines pour violation des droits de l'homme.



A contrario, l'Inde a vu ses expéditions d'iPhone multipliées par deux entre avril 2022 et décembre 2022 par rapport aux mois correspondants de 2021.



Bien qu'elle ne représente toujours que moins de 5 % de la production totale, un analyste basé à Taïwan et cité par notre confrère, affirme que d'ici 2027, elle pourrait représenter 50 % de tous les iPhones. Apple y voit là un moyen de réduire sa dépendance à la Chine donc, mais aussi de diminuer les risques de pénuries et de faire baisser les coûts, en mettant tout ce beau monde en concurrence. Du win-win-win pour Apple.



Rappelons que les analystes de JP Morgan avaient prédit qu'en 2025, l'Inde produirait 25 % de tous les iPhone.