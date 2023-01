Apple publie le firmware 5B59 pour les AirPods, AirPods Pro et AirPods Max

Comme souvent, Apple ne propose pas de notes de publication sur ce qui est inclus dans les mises à jour de firmware rafraîchies pour les AirPods, mais la société maintient un document de support avec des informations qu’elle met généralement à jour un peu plus tard.

Apple a publié ce soir le nouveau micrologiciel 5B59 pour les AirPods 2, les AirPods 3, les AirPods Pro originaux et les AirPods Max, une version supérieure au dernier micrologiciel 5B58 publié en novembre. Étant donné la différence minime, il s’agit certainement d’un détail imperceptible pour les utilisateurs,

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.