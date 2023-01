Surf : la World Surf League nomme l'Apple Watch comme équipement officiel

Régulièrement dans ses campagnes publicitaires sur l'Apple Watch, la firme de Cupertino met en avant le fait que sa montre connectée peut être un solide partenaire pour les activités en mer. Visiblement, Apple a réussi à convaincre la World Surf League (WSL) pour utiliser l'Apple Watch comme équipement officiel.

L'Apple Watch nommé montre connectée de la World Surf League

Depuis un long moment, Apple essaie de convaincre les sportifs du monde entier d'utiliser l'Apple Watch pendant leurs activités sportives à l'extérieur. Bonne nouvelle, Appe vient de marquer un gros coup dans ce domaine puisque la plus grande ligue mondiale de surf annonce adopter officiellement la montre connectée d'Apple.



Pendant qu'ils pratiquent le surf, les athlètes de la WSL seront invités à utiliser l'application WSL Surfer sur l'Apple Watch Series 8 et l'Apple Watch Ultra pour être prévenus des derniers scores et classements. Le système de notation de la WSL est censé se synchroniser avec l'application en temps réel, fournissant aux surfeurs des informations cruciales sur leurs scores, la priorité des vagues et le temps restant dans leurs manches.

Unplash photo by Jeremy Bishop

La World Surf League déclare :

Nous sommes ravis que la WSL utilise l'Apple Watch pour le Championship Tour, ce qui permet aux surfeurs de jeter un coup d'œil rapide à leur poignet pour accéder instantanément à des informations essentielles. Cette solution innovante tire parti de nombreuses fonctionnalités avancées de l'Apple Watch - écran haute résolution lumineux, durabilité, résistance à l'eau, connectivité cellulaire et plate-forme puissante permettant aux entreprises de créer des applications personnalisées - et la nouvelle application WSL Surfer donnera aux surfeurs qui concourent au plus haut niveau les informations dont ils ont besoin lorsqu'ils sont dans l'eau."

Le Billabong Pro Pipeline servira d'événement d'ouverture du Championship Tour 2023, qui comprendra un total de dix compétitions réparties dans sept nations. L'application iOS World Surf League, la chaîne YouTube et le site Web de la World Surf League diffuseront tous les événements en direct.