iOS 17 : un concept en douceur et les appareils compatibles

En se baladant sur Twitter, on trouve de tout. Cette fois, nous sommes tombés sur un concept "iOS 17" assez intéressant. Sans révolutionner l'interface, le designer IceCool Tech a su insuffler un vent de fraîcheur, certainement pour tenir compte des rumeurs assénant qu'Apple a dépriorisé iOS 17 pour se concentrer sur son casque de réalité mixte.

Quelles nouveautés pour iOS 17

Voyons ensemble de quoi il en retourne.



Celui dont la première bêta est attendue pour le 5 juin va se contenter d'améliorer iOS 16, qui est toujours un nid à bugs.

App Library

En premier lieu, l'App Library - ou Bibliothèque d'apps - est plus facilement accessible via un geste vers le haut depuis le dock. Cet écran regroupant toutes nos applications ajouterait un peu de personnalisation avec la possibilité de créer des dossiers à notre convenance. Pour le moment, c'est un processus automatisé.

Apps favorites

Toujours au rayon des apps, le designer a imaginé que l'on puisse mettre en favoris certaines applications, de façon à ce que Siri les propose toujours en premier dans ses suggestions. Pas bête, mais le dock est également là pour ça.

Couleurs et effets

Pour donner un coup de jeune, IceCool Tech a revu certains éléments de base de l'interface, comme les pop-up de confirmation dont les boutons ressortent mieux, idem pour les menus contextuels.



Concernant les icônes, elles ressortent mieux avec une petite ombre qui donne du relief, ainsi que des fonds d'écran plus vibrants.

Lockscreen

Le lockscreen, ou écran verrouillé, a eu droit à une belle refonte en 2022 avec iOS 16. Cette fois avec iOS 17, il n'évolue pas, mais permet de partager ses créations avec ses amis. Simple et pratique. On aimerait de nouveaux types de widgets et une zone de jeu plus grande.

Control Center

Du côté du centre de contrôle, ici légèrement redessiné (mais pas du plus bel effet), il est également intéressant de noter que l'on peut redimensionner chaque bloc, ainsi que les déplacer pour réorganiser la vue.

Mise à jour des AirPods

Dernier point, la mise à jour des AirPods. Dans iOS 17, on pourrait avoir un véritable contrôle sur ce processus toujours aussi opaque à date. On ne sait ni quand ni comment les écouteurs connectés à l'iPhone se mettent à jour, alors le designer a pensé à une entrée spécifique dans les réglages.

Compatibilité iOS 17

Enfin, la compatibilité resterait la même pour iOS 17. Ce serait logique, étant donné le peu de nouveautés attendues. Ainsi, les appareils ayant droit d'installer iOS 17 seront :