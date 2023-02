Un youtubeur a torturé le Galaxy S23 Ultra

Certains trouveront ce test un peu... (on vous laisse le choix du mot). Malgré tout, il permet de se rendre compte de la qualité de résistance du Samsung Galaxy S23 Ultra. Description d'un test de durabilité pas comme les autres.

Le smartphone pourrait porter plainte

Le youtubeur Zach de la chaîne JerryRigEverything vient de publier son "test de durabilité" du Galaxy S23 Ultra. Un test hardcore dans lequel il n'hésite pas à utiliser un briquet et même un cutter pour amocher le fleuron de Samsung.



Le smartphone en question a d'abord eu le droit à des coups de cutters sur l'écran. Même la caméra selfie n'a pas été épargnée. Comme il le démontre juste après avec un test photo, cela ne semble pas avoir affecté la lentille. Idem pour l'écran qui a visiblement bien résisté dans l'ensemble, merci le Gorilla Glass Victus 2.

Lorsqu'il s'est attaqué aux tranches du smartphone, c'est devenu un peu plus compliqué. Les images parlent d'elles-mêmes, il l'a littéralement épluché comme une vulgaire pomme de terre. Pour le coup, difficile de résister. Néanmoins, le châssis en acier inoxydable des iPhone Pro aurait sûrement mieux encaissé les chocs.



Pour ce qui est du dos du smartphone, rien à signaler. Même après de nombreux coups de cutters, comme sur l'écran, il paraît "comme neuf". Il en va de même pour les tests de flexibilité. Plusieurs contorsions et le châssis est resté droit comme un piquet. Il ne devrait donc pas se tordre dans votre poche.



Pour finir, le youtubeur a allumé un briquet et collé la flamme à l'écran durant une minute. Fait plutôt intéressant, à aucun moment le S23 Ultra n'a affiché un message d'alerte et surtout, il ne s'est pas retrouvé endommagé physiquement. Quoi qu'il en soit, mettez une coque pour le protéger des cascades du quotidien.