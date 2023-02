La bêta ouverte de Diablo IV commence dès le 17 mars

La bêta ouverte de Diablo IV est proche, très proche. Lors de la Fan Fest d'IGN samedi, Blizzard a annoncé que la bêta ouverte débutera le 24 mars et durera jusqu'au 26 mars, tandis que ceux qui ont précommandé le jeu auront un accès anticipé au jeu du 17 au 19 mars. C'est exactement ce nous pouvons lire sur le blog de Blizzard.

Au cours de la bêta, vous aurez l'occasion d'explorer en profondeur le début de Diablo IV, y compris le prologue du jeu et l'intégralité de l'acte 1, qui se déroule dans les Pics Brisés. En traversant le paysage enneigé, vous pourrez accomplir des quêtes et tuer des démons aussi longtemps que vous le souhaitez, mais vous serez capé au niveau 25 maximum.



Blizzard a également montré la cinématique d'ouverture de Diablo 4, nous donnant un aperçu de la première zone du jeu, ainsi que de ses solides options de personnalisation des personnages. D'après les dires des développeurs, ce n'est qu'une des nombreuses cinématiques que nous verrons tout au long du jeu, qui insérera votre personnage personnalisé dans diverses scènes, quel que soit votre degré de créativité.

Voilà qui devrait occuper les fans avant la sortie officielle.

En résumé, c’est l’occasion de vous mesurer à la puissance des Enfers avant la sortie du jeu le 6 juin. Toutefois, cette version n’est pas définitive et il se peut que vous rencontriez des problèmes de performance, des pannes et que vous rencontriez des éléments non fonctionnels. Une fois la bêta ouverte terminée, nous étudierons les commentaires reçus et apporterons des modifications si nécessaire. Nous nous réjouissons de vous proposer cet aperçu des possibilités offertes par Diablo IV.