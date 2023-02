Les Français privilégient les smartphones pour surfer sur le web

Les grandes et petites entreprises l'ont compris, en 2022, il est indispensable d'avoir une application iOS et Android ainsi qu'un site web adapté pour les smartphones. La raison est simple : plus le temps passe et plus on a tendance à abandonner notre ordinateur et tablette pour naviguer sur internet depuis notre smartphone !

75% des Français privilégient le smartphone pour aller sur internet

Selon une récente étude de Médiamétrie, de plus en plus de Français utilisent leur smartphone pour aller sur internet afin de consulter leurs mails, rechercher une information, faire une recherche sur Google... La relation qu'ont les Français avec leur smartphone aujourd'hui est complètement différente par rapport aux années précédentes, ils y passent plus de temps et font plus de choses !



L'étude révèle que quand les Français vont sur internet, c'est à 75% du temps depuis un smartphone, 15% depuis un PC ou un Mac et 10% depuis un iPad ou une tablette sous Android. Même si les écrans sont plus grands et le confort de navigation plus agréable sur un ordinateur ou une tablette, le smartphone semble privilégié pour son aspect pratique à transporter et à utiliser dans les transports en commun, dans la rue, au travail...

Les applications jouent un rôle majeur

La navigation sur internet ne se résume pas qu'aux navigateurs comme Safari ou Google Chrome, elle se fait aussi à travers les applications iOS et Android qui permettent de proposer une expérience optimale sur smartphone. L'étude explique que nous passons en moyenne 93% de notre temps sur des applications quand nous avons notre smartphone dans les mains, les 7% restants sont sur des sites internet ou moteurs de recherche.



C'est à travers ce genre d'étude que l'on comprend pourquoi le nombre d'applications sur l'App Store et le Play Store ont littéralement explosé ces dernières années. Les entreprises ne font que s'adapter à ce nouveau mode de consommation d'internet.

Les réseaux sociaux et les messageries instantanées

Grâce aux smartphones, les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou Twitter peuvent nous atteindre très facilement et augmenter considérablement le temps d'utilisation quotidien. Médiamétrie révèle que les Français passent en moyenne 52 minutes par jour sur les réseaux sociaux et les messageries instantanées (WhatsApp, Signal, Facebook Messenger...), cette statistique s'élève à 1h42 pour les 11-14 ans, 2h19 pour les 15-24 ans et 17 minutes seulement pour les 65 ans et plus. Finalement, les réseaux sociaux et messageries ont tout intérêt à se concentrer sur une communication envers les jeunes, car ce sont eux les plus fidèles de ces apps.

Les applications préférées des Français

Sans surprise, les applications les plus populaires sur l'App Store et le Play Store sont celles qui sont le plus utilisées par les Français. On remarque que l'app la plus fréquentée en France est... Facebook. Même si ce réseau social est considéré comme étant complètement dépassé par les jeunes, beaucoup utilisent l'app quotidiennement, de plus Facebook reste en vogue auprès des plus de 30 ans. Au total, l’app de Mark Zuckerberg recueille 26,6 millions d'utilisateurs tous les jours, une performance spectaculaire pour une application en France !



Arrive en seconde position une autre application du groupe Meta : WhatsApp. La messagerie instantanée est utilisée par 19,9 millions de Français et affiche une belle progression de 15% par rapport à 2021. Beaucoup d'applications concurrentes comme Telegram ou encore Signal essaient de détrôner WhatsApp, mais aucune n'arrive à baisser sa part de marché.



Snapchat est la troisième application la plus populaire en France. Elle rassemble quotidiennement 19,7 millions d'utilisateurs et se réserve même le luxe d'une croissance de 13%. L'application est extrêmement populaire chez les jeunes qui l'utilisent de plus en plus tôt pour communiquer avec leurs proches et poster/regarder des stories.



Même si l'on pensait que TikTok était classé en meilleure position, l'app de divertissement aux courtes vidéos arrive qu'à la sixième position avec 9,5 millions de fidèles au quotidien en France. Si l'application est moins populaire que Facebook, WhatsApp ou encore Snapchat, elle a un avantage considérable : celui de faire rester bien plus longtemps l'utilisateur. Grâce à un algorithme performant qui devine exactement vos centres d'intérêt, les Français ont tendance à prolonger le temps passé dessus par rapport aux apps citées ci-dessus. L'application de ByteDance affiche une croissance de 36% !