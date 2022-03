Largo : le reconditionnement de smartphones 100% français

Il y a 4 heures (Màj il y a 2 heures)

iPhone

Article Sponsorisé

Réagir



Quand on parle de reconditionnement de smartphones, on a tendance à penser à Back Market, Smaart ou encore la FNAC, pour ne citer qu'eux. Pourtant, Largo, un acteur français commence à se faire un beau petit nom sur ce marché, prenant de l'importance notamment grâce aux consommateurs qui passent de plus en plus par le marché de l'occasion.

Si vous ne connaissez pas encore l'entreprise Largo, nous allons vous donner tout le détail sur leur travail et sur ce qu'elle propose. Cotée en bourse depuis 2021, Largo se décrit comme acteur éco-responsable français expert du reconditionnement et assure "un niveau de qualité irréprochable et identique pour l’ensemble des appareils reconditionnés".



Sur le site web de la firme, on retrouve des iPhone, des AirPods, des iPad, mais également des smartphones Samsung à un prix avantageux, tout en offrant une garantie allant jusqu'à 24 mois.

Largo, le reconditionnement inédit, 100% réalisé en France

Le marché du reconditionnement contient de nombreux acteurs promettant monts et merveilles aux consommateurs, et pourtant, derrière des prix souvent attractifs se cache souvent des processus effectués par des prestataires étrangers. Largo, elle, veut afficher une transparence 100% française puisque l'entreprise nantaise a fait le choix de tout faire en local.



L'année 2021 a été l'année de l'optimisation pour le spécialiste du reconditionnement, débutant notamment l’optimisation de son processus de reconditionnement et modernisant son outil industriel tout en mettant en place l’automatisation de plusieurs phases clés pour améliorer sa productivité dans la chaîne de reconditionnement.



Mettre en place une telle prouesse sur le sol français demande de l'investissement, mais également un appel aux dernières technologies. C'est pour cela que Largo a fait le choix d'implémenter six robots eTASQ Motion au sein de leur atelier, pour automatiser l’étape dite de testing.



Benjamin Larose, Directeur de la production :

L’automatisation des tests va permettre à Largo d’améliorer la qualité de son reconditionnement en retirant toute notion de subjectivité, notamment lors de l’appréciation de la qualité d’image ou de la qualité du son.

Une mise en place colossale, mais nécessaire, qui passe également par une expansion de la surface de son site industriel : des travaux déjà débutés qui finiront fin 2022, permettant de passer de 700 m2 à 1 000 m2 pour quasiment doubler la capacité de reconditionnement.



Mais, venons-en au fait : pour nous autres, consommateurs, le reconditionné devient une alternative de plus en plus crédible. Avec Largo, non seulement il est possible de profiter de smartphones et appareils récents, tout en ayant la sécurité du travail bien fait, effectué à 100% sur le territoire français.

Chez Largo, nos équipes sont formées pour pouvoir intervenir sur les appareils de toutes marques et travaillent dans un atelier doté des dernières technologies. On redonne une seconde vie, pas seulement à vos tablettes, mais aussi à vos smartphones et ordinateurs !

Et pour amener une satisfaction client, la firme s'applique à proposer :

Des produits garantis minimum 12 mois et jusqu’à 24 mois

Un SAV en France, plus particulièrement à Nantes

Le remplacement d'un produit en panne sous 72h

La liste des produits proposés sur le site web n'est pas la plus longue, mais mise sur la qualité et des produits au goût du jour : on retrouve notamment des iPhone 12, des iPhone 11, des iPhone SE, des iPhone XR, XS, X et des iPhone 8. Mais, Largo va encore plus loin en proposant également des iPad, des AirPods et des appareils de Samsung.



Les prix sont intéressants, et actuellement, il est possible de bénéficier de 10€ offerts en vous inscrivant à leur newsletter. Voici quelques exemples de prix :

iPhone 11 128 Go : 479€ contre 639€ neuf

iPhone X 64 Go : 309€ contre 429€ neuf

AirPods Pro : 189€ contre 279€ neuf



Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à visiter leur site web et vous faire une idée de leur démarche de reconditionnement inédite sur le marché français.



Ceci est un article article sponsorisé par l'éditeur.