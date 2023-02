Le casque d'Apple permettrait la saisie de texte dans le vide, sans iPhone

Selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, le premier casque de réalité mixte d'Apple pourrait offrir la possibilité de saisir du texte "en l'air" et être utilisé sans être associé à un iPhone. Une bonne nouvelle qui permet de comprendre que le futur produit ne sera pas totalement dépendant du téléphone, même dans sa première version.

La saisie virtuelle en test chez Apple

Dans sa newsletter "Power On", M. Gurman explique que contrairement à la première version de l'Apple Watch, ce casque ne nécessiterait pas obligatoirement d'iPhone pour sa configuration et pourra télécharger les données iCloud de l'utilisateur de manière autonome. Toutefois, la saisie de texte en utilisant les mouvements des yeux et des mains pourrait être difficile à utiliser et un iPhone avec son clavier à écran tactile sera toujours une option.

La "frappe dans le vide", la méthode d'Apple pour la saisie de texte en utilisant les mouvements des yeux et les gestes de la main avec l'appareil, est apparemment activée sur les derniers prototypes internes. Cette fonctionnalité est "délicate", a prévenu M. Gurman, expliquant que "vous pouvez toujours vouloir jumeler un iPhone pour utiliser son clavier à écran tactile...". L'espoir au sein d'Apple est d'apporter des améliorations rapides après la sortie de l'appareil."



En outre, il est également possible qu'Apple développe une technologie de saisie de texte basée sur des mouvements de tête pour son futur casque de réalité mixte. De plus, la reconnaissance vocale devrait logiquement être une autre option pour la saisie de texte.



Apple prévoit de dévoiler le premier modèle du casque propulsé par la puce M2, appelé "Reality Pro", lors de la WWDC en juin 2023 avec une expédition prévue pour la fin de la même année, et développe également d'autres modèles pour l'avenir. Une version moins chère avec un écran et un processeur bas de gamme, nommée "Reality One", devrait être lancée fin 2024 ou en 2025, et un casque "Reality Pro" de deuxième génération axé sur l'amélioration des performances pourrait être équipé d'une variante de la puce M3 ou M4 pour renforcer ses capacités graphiques.

Pour revenir sur le premier casque, la puce M2 serait secondée par un processeur secondaire pour le traitement AR et VR, car le niveau de puissance souhaité par Apple n'est pas atteignable avec la seule M2. Par exemple, FaceTime ne prendra en charge que les représentations VR réalistes de deux personnes à la fois, plutôt que de tous les participants à une conférence téléphonique, avec le casque de première génération.

Cependant, toutes ces informations sont encore spéculatives et il n'y a pas de confirmation officielle de la part d'Apple concernant la saisie de texte avec son futur casque de réalité mixte. Il faudra donc attendre une annonce officielle pour en savoir plus sur les fonctionnalités de ce tout nouveau produit, probablement à la WWDC 23 aux côtés d'iOS 17.