Apple a encore besoin de Samsung et n'aime pas l'admettre

Apple essaye depuis plus de dix ans de fabriquer lui-même les écrans pour ses appareils, dont principalement celui de l'iPhone. Malheureusement, même en 2023, il est encore impossible de se passer de Samsung. Nous allons vous expliquer pourquoi.

Un partenariat plus fragile qu'un écran d'iPhone

Le paradis pour Apple, c'est un monde dans lequel il n'a plus besoin de personne. Un monde dans lequel tous ses produits sont fabriqués à 100 % par Apple lui-même. En réalité, c'est une toute autre histoire.



S'il faut reconnaître que la pomme a énormément progressé ces dernières années sur la route de son indépendance, elle est encore très dépendante d'autres entreprises, dont son ennemi juré, Samsung.



Comme vous le savez probablement, Samsung fournit des écrans OLED pour les iPhone et autres appareils floqués d'une pomme croquée. Une situation qui exaspère Apple depuis des années.



The Information rapporte que le créateur de l'iPhone a énormément investi dans le développement de sa propre technologie MicroLED durant plus d'une décennie. Malheureusement, force est de constater que c'est un échec pour le moment.