Le firmware 7.0 de la PlayStation 5 est disponible avec Discord et le VRR 1440p

Les joueurs PlayStation peuvent désormais profiter de l'intégration de Discord sur la PlayStation 5 grâce à la mise à jour 7.0 du logiciel système. Lancée aujourd'hui, la prise en charge du chat vocal de la plateforme préférée des gamers est disponible pour tout le monde après l'installation. Enfin !

Discord sur PS5

Auparavant, le chat vocal Discord était disponible sur la PlayStation 5 sous la forme d'une version bêta. Une fois la mise à jour installée, tous les joueurs auront la possibilité de discuter avec leurs amis sur les plateformes supportant Discord, telles que PC, Mac et Xbox. Pour installer le service de VOIP sur la PS5, les joueurs doivent relier leur compte Discord au PlayStation Network. Avec l'application Discord sur mobile ou sur ordinateur, il est ensuite possible de lancer une discussion vocale sur la console. Les joueurs peuvent également voir ce à quoi vous jouez et votre statut en ligne.

VRR à 1440p

La version 23.01-07.00.00 du logiciel de la PlayStation 5 n'ajoute pas seulement l'intégration tant attendue de Discord, mais aussi la prise en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR) 1440p. Cette fonction permet d'améliorer la qualité de l'image lorsque vous jouez sur un écran dont la résolution est comprise entre 1080p et 4K, typiquement des moniteurs. Pour vérifier si votre écran prend en charge le 1440p, les joueurs peuvent se rendre dans "Paramètres", puis "Écran et vidéo" et "Sortie vidéo". Les joueurs devront cocher la case "Tester la sortie 1440p" pour s'assurer que leur écran HDMI prend en charge cette fonctionnalité.

Les autres améliorations

Le firmware 7.0 apporte également un certain nombre d'améliorations. Par exemple, les joueurs peuvent transférer facilement les données de leur PlayStation 5 actuelle vers une nouvelle console PlayStation 5. La société précise que "ce processus ne supprime ni ne modifie les données de votre PS5 d'origine". En outre, PlayStation ajoute une prise en charge supplémentaire de la commande vocale. Les joueurs peuvent désormais utiliser cette fonction pour enregistrer des clips vidéo en disant "Hey PlayStation, capture ça !". Cela permet de capturer un clip de votre jeu récent en fonction des paramètres actuels. Vous pouvez toutefois en spécifier la durée.

Parmi les autres évolutions, citons la fonctionnalité de lecteur d'écran qui ajoute des indications détaillées lors de la navigation sur la console. Le hub de jeux prend désormais en charge un chronomètre pour chaque jeu afin de suivre le temps total joué. Une tuile "Amis qui jouent" a été ajoutée. La tuile des trophées a été déplacée pour être plus accessible.



Rappelons que vous devrez impérativement faire la mise à jour si vous jouez en ligne.