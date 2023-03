La Google I/O 2023 aura lieu le 10 mai

Comme les rumeurs le suggéraient, Google a annoncé que sa I/O 2023 aura lieu le mercredi 10 mai. C'est l'équivalent de la WWDC d'Apple, qui se tiendra probablement le mois suivant cette année.



Il n'y a pas eu de conférence pour les développeurs en 2020. L'année suivante, une présentation en direct a eu lieu devant quelques employés sur une scène plus petite, sur le campus. En 2022, Google est retourné sur son lieu habituel et a invité certains développeurs à regarder les keynotes en direct dans le cadre d'un événement d'une journée.

Une Google I/O 2023 en physique

La conférence I/O 2023 sera similaire, avec une "audience en direct limitée". Elle débutera par une conférence principale animée par le PDG Sundar Pichai au Shoreline Amphitheater à Mountain View, en Californie. Elle sera suivie de la conférence des développeurs et de plus de 100 sessions techniques à la demande. Les présentations seront diffusées en direct et disponibles à la demande après l'événement, dans différentes langues. Certains contenus traduits, comme les vidéos sous-titrées, pourront être disponibles peu de temps après l'événement

Il est à espérer que Google proposera à nouveau l'expérience virtuelle de l'aventure I/O, qui a été l'un des points forts des deux dernières conférences. Cette approche hybride permet de toucher un large public, tout en conservant des aspects ludiques et en direct.



Google communiquera l'ordre du jour et le programme à l'approche de la conférence I/O 2023. L'inscription à la conférence commence aujourd'hui et est à nouveau gratuite.

L'inscription à la conférence Google I/O 2023 vous permet de rester informé du programme et du contenu, ainsi que des actualités pertinentes pour les développeurs, par le biais d'un courrier électronique non spammy. En tant qu'inscrit, vous pouvez également créer un profil de développeur pour tirer le meilleur parti de l'expérience numérique en sauvegardant et en visualisant le contenu qui vous concerne.

Quelles annonces à la I/O 2023 ?

Parmi les annonces, on trouvera évidemment Android 14 qui devrait être présenté en détail, tandis que plusieurs annonces concernant l'intelligence artificielle sont attendues, avec Bard en tête. En ce qui concerne le matériel, nous nous attendons à ce que le Pixel 7a soit annoncé, à ce que la tablette Pixel ait une date de lancement et peut-être même à ce que le Pixel Fold soit révélé.