La collection Sonic Origins accueille 12 titres de la Game Gear

Sega a annoncé aujourd'hui une nouvelle extension pour Sonic Origins, sa collection remastérisée de jeux "Sonic the Hedgehog" que l'on a connu sur les anciennes consoles du constructeur nippon. Sonic Origins Plus ajoute 12 titres classiques de la Game Gear et de nouveaux personnages jouables.

Les jeux Sonic de la Game Gear sont de retour

Alors qu'on attend toujours une Game Gear classic à la manière de la PS1 Classic ou SNES Mini Classic, Sega enrichit sa collection de jeux rétro sur les consoles actuelles.

Sonic Origins Plus ajoute l'ensemble de la bibliothèque des jeux Sonic connus Game Gear, à savoir :

Sonic the Hedgehog,

Sonic the Hedgehog 2,

Sonic Chaos,

Sonic the Hedgehog : Triple Trouble,

Sonic Labyrinth,

Sonic Blast,

Sonic Drift,

Sonic Drift 2,

Sonic 2 en 1,

Tails Adventure,

Tails' Skypatrol,

Sonic Spinball.

En outre, la nouvelle fournée de titres rétro vous permet d'incarner Amy Rose (l'admiratrice de Sonic apparue pour la première fois dans Sonic CD) dans les trois premiers jeux Sonic, et vous pouvez incarner Amy ou Tails dans Sonic CD qui était déjà inclus dans la collection.



Vous recevrez tout le contenu du jeu de base Sonic Origins, y compris les versions remasterisées de Sonic the Hedgehog 1, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles et Sonic CD (ainsi que tous les DLC précédents). Bien évidemment, la collection comprend toujours le mode classique, qui vous permet de profiter des jeux dans leur format original et non modifié, et le mode anniversaire, qui étend le format d'image à 16:9 et réduit la frustration en vous donnant des vies infinies.



Si vous possédez Sonic Origins, l'extension vous coûtera 10 € de plus. En revanche, si vous êtes un nouveau venu dans la collection, vous obtiendrez Sonic Origins Plus - avec tout le contenu du jeu de base - pour environ 40 €, soit le même prix que pour Sonic Origins seul. L'extension sera disponible sur PlayStation (PS5 / PS4), Xbox (Series X / S et One) et Nintendo Switch le 23 juin, date qui marque le 32e anniversaire du lancement du premier jeu Sonic sur la Sega Genesis / Mega Drive.