Firefox va continuer à supporter Windows 7 et 8 jusqu'en 2024

Firefox est aujourd'hui l'un des navigateurs les plus populaires sur macOS, mais aussi sur Windows. Le navigateur internet a énormément évolué ces derniers temps, à la fois pour s'adapter aux nouvelles mises à jour majeures de Windows, mais également pour apporter de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs. Une bonne nouvelle vient d'arriver pour ceux qui sont toujours sur une ancienne version de Windows et qui ne veulent pas ou ne peuvent pas upgrader leur version logicielle.

Firefox promet la poursuite du support de Windows 7 et 8 jusqu'à 2024

Dans un article de blog, Mike Kaply, responsable des partenariats et des entreprises pour Firefox chez Mozilla, a confirmé que Firefox continuera à supporter les anciennes versions de Windows jusqu'au 3e trimestre de 2024 au minimum. En général, les navigateurs web réagissent aux besoins des utilisateurs en se basant sur le nombre d'utilisateurs actifs pour déterminer les fonctionnalités à développer et les systèmes d'exploitation à supporter. Mozilla a pris une décision différente de celle prise par Chrome et Microsoft Edge, qui ont tous deux mis fin au support de Windows 7.

Lorsqu'on regarde de plus près les statistiques d'utilisation de Firefox, on constate que 13,44% des utilisateurs du navigateur sont toujours sur Windows 7, tandis que 2,4% sont encore sur Windows 8.1 (statistique mise à jour le 20 mars 2023). Cela montre que les utilisateurs de Windows 7 sont les principaux facteurs qui ont conduit Mozilla à renoncer à la fin du support des anciennes versions de Windows.



Le maintien du support de Firefox pour Windows 7 et 8 signifie que les utilisateurs de ces systèmes d'exploitation continueront à recevoir les mises à jour du navigateur, ainsi que les derniers correctifs de sécurité. Cela permettra aux utilisateurs de naviguer sur Internet en toute sécurité, même s'ils n'ont pas mis à jour leur système d'exploitation.