Kuo contredit Young et assure qu'Apple lancera un écran mini-LED de 27 pouces en 2025

Hier, l'analyste Ross Young déclarait qu'Apple avait abandonné le projet de nouvel écran externe de 27 pouces doté de la technologie mini-LED. Selon les rumeurs, il s'agissait du Studio Display de deuxième génération ou bien d'une version plus abordable du très cher Pro Display XDR. Mais, une fois n'est pas coutume, les analystes se contredisent.

En effet, Ming-Chi Kuo, analyste spécialisé qui a une solide réputation autour des produits Apple, n'est pas d'accord. Pour lui, le projet n'est enterré et pense au contraire que le produit est en cours de développement. Ming-Chi Kuo affirme que la production de masse devrait commencer à la fin de 2024 ou au début de 2025.

Kuo a déclaré que l'écran inclurait toutes les caractéristiques "que l'on peut attendre d'un moniteur haut de gamme", probablement en référence à la prise en charge de 120Hz "ProMotion". Il utilisera également un nouveau matériau de fond en verre, ce qui constitue un changement par rapport à ce que l'on voit habituellement dans la gamme actuelle de produits Apple dotés d'écrans.



Selon M. Kuo, ce nouveau fond d'écran permettra d'amincir le panneau et les bords de l'écran, ce qui rendra le châssis plus élégant.

Update on the rumored new 27" Apple display predictions:



1. It's slated for mass production in 2024 or early 2025, boasting all the features one would expect from a high-end monitor.

2. Utilizing mini-LED technology, and the most notable design change is to switch the material…