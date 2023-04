Votre détecteur de fumée sonne ? Le HomePod vous envoie une notification !

Quand vous avez un HomePod dans une pièce, celui-ci écoute en permanence ce qui s'y passe pour détecter la fameuse phrase "Dis Siri" afin de savoir si vous le sollicitez. Jusqu'ici, l'écoute permanente ne servait qu'à cette commande vocale, cependant Apple veut aller plus loin et ajouter un intérêt supplémentaire au HomePod pour la sécurité.

Votre détecteur de fumée sonne ? Le HomePod vous prévient via l'application "Maison"

C'est nouveau et c'est disponible dès maintenant sur le HomePod 1, le HomePod 2 et le HomePod mini. L'enceinte connectée d'Apple est désormais capable de vous prévenir via une notification sur votre iPhone quand un détecteur de fumée ou de monoxyde de carbone se déclenche à votre domicile.

Dans le cas où vous êtes à votre domicile, cette notification n'aura pas vraiment d'intérêt, puisque vous serez immédiatement alerter par le bruit du détecteur, cependant quand vous êtes en dehors de chez vous, cela prend tout son sens !



Grâce à cette bonne idée d'Apple, l'entreprise vous enlève la nécessité d'acheter un détecteur de fumée connectée. En effet, si vous souhaitiez être alerté d'un départ de feu à votre domicile quand vous n'y êtes pas, il fallait forcément investir dans un détecteur de fumée connectée qui coûte quand même assez cher par rapport à un modèle classique.

Comme la commande vocale "Dis Siri", Apple assure que la confidentialité est réglée à son maximum, le traitement de la reconnaissance du son de l'alarme de fumée et de monoxyde de carbone sera traité exclusivement en local sur le HomePod.

La mise à jour vous attend

Cette reconnaissance de son est disponible dès aujourd'hui, toutefois, pour en profiter, il faudra télécharger le dernier firmware du HomePod (467,7 Mo), celui-ci est disponible depuis 1 heure. Si vous n'avez pas encore la mise à jour visible dans l'application Maison, il est nécessaire d'attendre un peu jusqu'à la fin du déploiement.