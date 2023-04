La nouvelle Apple Watch pourrait prédire votre tendance à chuter

Les futures montres Apple pourraient être capables d'utiliser une variété de capteurs et d'algorithmes pour essayer de déterminer la probabilité d'une chute avant même qu'elle ne se produise.



Cette technologie, décrite dans un nouveau brevet publiée par l'entreprise, pourrait remplacer les tests qui sont normalement effectués dans un établissement médical. Selon les explications du brevet, les Apple Watch pourraient un jour indiquer aux utilisateurs s'ils sont susceptibles de tomber en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment leur âge, leur poids, leur taille et la stabilité de leurs pieds lorsqu'ils effectuent différentes actions.

Une détection de chute plus proactive

Cette fonction pourrait être intégrée à un iPhone, mais il est fort probable qu'elle profite aux propriétaires des appareils portables d'Apple. Le brevet d'Apple, intitulé "Assessing Fall Risk Of Mobile Device User", indique que près d'un adulte sur trois âgé de plus de 65 ans déclare avoir déjà chuté et que le taux de mortalité lié aux chutes augmente fortement à partir de cet âge. Ils ont augmenté de 3 % par an depuis 2007, apparemment, ce qui signifie que prédire qui est le plus exposé au risque de chute pourrait aider ces personnes à prendre des dispositions à l'avance.

Bien que l'on ne sache pas si cette nouvelle technologie pourrait être intégrée à l'Apple Watch Series 9 à venir en septembre prochain, elle semble être une extension de la technologie existante de détection des chutes, qui a déjà contribué à sauver des vies dans le monde entier depuis son introduction sur l'Apple Watch 4.



Le brevet est censé remplacer une évaluation connue sous le nom de test de chaise de Mathias - aussi appelé TUG (Timed Up and Go). Ce test consiste normalement à demander à une personne de se lever, de marcher sur une courte distance, de se retourner et de revenir avant de s'asseoir. L'ensemble du processus est chronométré et l'on détermine si la personne est exposée à un risque de chute en fonction d'un certain nombre de facteurs.



Le brevet d'Apple adopte une approche résolument différente en utilisant des algorithmes pour surveiller un certain nombre de catégories, notamment la fluidité de la démarche, les mesures de mobilité, la stabilité, etc. Il utilise ensuite toutes ces informations pour déterminer si une personne est plus ou moins susceptible de tomber au cours de sa vie quotidienne.



Avec les nombreux capteurs des montres actuelles, il semble plausible qu'Apple puisse l'ajouter à watchOS 10 par exemple, par le simple fait d'une mise à jour. Mais connaissant la firme, ce serait un argument de vente pour une prochaine Apple Watch 9 ou Apple Watch 10.