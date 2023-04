Au début du développement des iPhone 15, Apple voulait remettre du Lightning !

Apple a toujours mis en avant son port Lightning sur ses produits, la raison est simple, on retrouve une tonne d'avantages comme la taille compacte, la vitesse de transmission élevée, la réversibilité qui permet d'introduire le câble dans n'importe quel sens, la sécurité... Bref, le port Lightning était une petite merveille aux yeux d'Apple. Malheureusement, il va falloir tourner la page !

Toutes les indiscrétions l'affirment, pour la première fois de son histoire, l'iPhone va basculer vers l'USB-C afin de répondre aux exigences de l'Union européenne qui souhaite un port de recharge universel poue réduire les déchets électroniques et faciliter la vie des consommateurs. Dans un récent tweet du leaker Unknownz21, on apprend que lors des premières semaines de développement des iPhone 15, Apple avait introduit un port Lightning, l'entreprise n'avait pas l'intention à la base de mettre de l'USB-C sur la gamme iPhone 15.



Le leaker explique que dès janvier 2022, Apple a commencé à tester des iPhone 15 avec le port USB-C afin de vérifier si la transition entre les deux connectiques était opérationnelle. Dès le mois de mars 2022, l'ensemble des modèles de la gamme avaient abandonné le port Lightning pour se concentrer exclusivement sur l'USB-C.

Les dates citées ci-dessus par Unknownz21 correspondent approximativement à la période où de nombreux articles de presse s'accumulaient à propos d'une obligation à venir sur l'intégration du port USB-C sur les appareils électroniques commercialisés. Pour rappel, l'Europe a définitivement voté l'obligation du port USB-C dès 2024, le 21 avril 2022. Un délai assez long a été laissé pour qu'Apple ait le temps de commencer le passage vers l'USB-C.



Depuis 2015, tous les modèles de Mac sont équipés de connecteurs USB-C et tous les modèles d'iPad l'ont été également dès 2018. En réalité, à partir des derniers iPad, il ne reste plus à Apple que les iPhone qui utilisent l'ancien connecteur Lightning pour les appareils iOS.

La décision de l'Europe concerne aussi les autres appareils électroniques. Dès 2024, la totalité des tablettes, écouteurs, casques, ordinateurs portables, claviers, souris d'ordinateur, montres et jouets électroniques que l'on peut recharger devront avoir l'USB-C.



Vous l'aurez compris, du côté d'Apple, cela signifie que les AirPods Pro 2, les AirPods Max, la Magic Mouse, le Magic Trackpad, le Magic Keyboard et l'Apple Pencil devront eux également enclencher une transition du Lightning vers l'USB-C.

On imagine qu'Apple ne lancera pas des AirPods Pro 3 ou des AirPods Max 2 juste pour inclure la nouvelle connectique, l'entreprise privilégiera probablement une nouvelle version du produit tout en restant à la même génération.

