Apple Pay explose tout en Corée du Sud

En moins d'un mois, Apple Pay semble avoir déjà conquis les clients sud-coréens. Au pays de Samsung, le système de paiement mobile d'Apple vient de dépasser les 100 chaînes de magasins compatibles, malgré la limitation de l'infrastructure de paiement NFC dans la phase initiale d'introduction.

Apple fait peur à Samsung

Selon ETNews, 110 enseignes acceptent déjà Apple Pay en Corée, soit 78 de plus que Hyundai Card à date, pourtant une marque locale. Concrètement, le nombre de commerçants acceptant Apple Pay a augmenté de 243 % depuis le début.

Le service de paiement simple d'Apple basé sur la technologie NFC, Apple Pay, a été lancé en Corée du Sud le 21 mars, après de nombreux rebondissements. Apple Pay est le premier service de paiement simple basé sur la NFC en Corée, avec la méthode EMV.



Au lancement, les paiements Apple Pay n'étaient disponibles que dans quatre magasins de proximité en Corée, avant de recevoir l'appui de Emart 24 et Storyware, puis de nombreuses franchises dans l'alimentation, suivies de l'électroménager, le cinéma, les loisirs, les voyages, et autre stations de recharges comme GS Calex et E1. Au total, Apple Pay aurait effectué plus de 2 millions de transactions en trois semaines. En revanche, chose étrange, on ne peut pas encore régler chez Starbucks en Corée du Sud.



Voilà qui devrait faire de l'ombre à Samsung. Bien qu'ultra dominateur dans son pays natal, le géant technologique a du mal à imposer Samsung Pay avec seulement 200 000 utilisateurs. Pour contrer Apple, le coréen a signé un partenariat historique avec le célèbre site e-commerce Naver. Nous verrons si cela suffit à éclipser Apple...



Qui utilise Apple Pay parmi vous ? Avez-vous déjà essayé une autre solution de paiement sans contact comme Google Pay ou Samsung Pay ?