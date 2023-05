Les fans de Severance devront attendre, le tournage de la saison 2 est bloqué par les grèves

Ceux d'entre vous attendent probablement avec impatience la deuxième saison de Severance sur Apple TV+. Malheureusement, vous devrez probablement attendre un peu plus longtemps que prévu.



Alors que l'on savait déjà que la série Severance avait été affectée par des problèmes en coulisses, on apprend aujourd'hui que le tournage a dû être entièrement interrompu en raison d'un piquet de grève.



Pour mémoire, les scénaristes de la Writers Guild of America (WGA) sont actuellement en grève, causant des problèmes à Hollywood et chez les diffuseurs.

Deuxième semaine de grève

C'est la deuxième semaine de grève de la WGA. Deadline rapporte que les membres de la WGA ont tenu un piquet de grève devant les studios "York" à New York, tandis que les membres de l'IATSE et d'autres syndiqués ont refusé de les rejoindre. Il s'agit de la deuxième série Apple TV+ à subir le même sort après Loot de Maya Rudolph dont le tournage a été interrompu la semaine dernière.



La WGA s'inquiète d'un certain nombre de choses, notamment de la rémunération liée aux contenus diffusés par le biais de rediffusions syndiquées. Elle s'inquiète également de l'utilisation de contenus générés par l'intelligence artificielle et se demande si Hollywood ne cherche pas à s'en servir pour contourner ses membres. Certains pensent que la grève pourrait durer des mois, laissant Severance et d'autres émissions et films dans l'incertitude.

Pour mémoire, Severance met en scène Adam Scott dans le rôle principal et a été créée et écrite par Dan Erickson, tandis que Ben Stiller en est le producteur exécutif et le réalisateur.



Dans la mystérieuse entreprise Lumon Industries, les employés doivent subir une procédure qui modifie leur cerveau avant de commencer à y travailler. La procédure sépare complètement leurs souvenirs de la maison et du travail. Cela signifie qu'ils ne se souviennent pas de leur vie personnelle ou familiale lorsqu'ils sont au travail, et qu'ils ne se souviennent pas de ce qu'ils ont fait au travail lorsqu'ils rentrent chez eux à la fin de la journée. Une chose qui peut être très pratique sur le papier, mais qui peut apporter son lot d'inconvénients...



Si vous n'avez pas encore regardé la saison 1 de Severance, vous pouvez vous y mettre tranquillement, la saison 2 semble encore loin. Rappelons que l'Apple TV 4K est un excellent moyen de le faire, mais il existe également de nombreuses alternatives comme l'iPhone, l'iPad, le Mac, le PC ou encore les consoles et les télévisions connectées.