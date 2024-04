Le tournage de la saison 2 de Severance est presque terminé

C'est l'un des programmes les plus attendus sur Apple TV Plus, et les dernières nouvelles ne laissaient rien augurer de bon. Finalement, Apple a bel et bien confirmé que Severance reviendrait prochainement avec la saison 2, corroborant une information fournie par un membre de la distribution de la série - l'un des personnages les plus mystérieux de Severance.

Deuxième saison en approche !

Selon l'utilisateur Newtsickle sur Reddit, une rencontre fortuite avec Dichen Lachman, qui joue le rôle de Mme Casey dans la série, offrirait un point inédit sur l'avancement de la saison 2 de Severance.

Comme l'indique le message, Newtsickle est tombé sur Lachman dans un restaurant juste avant le réveillon du Nouvel An, et a pris un cliché avec la star. "Elle était si charmante", a ajouté l'utilisateur de Reddit, affirmant que Lachman a révélé que le casting allait "terminer le tournage de la saison 2 dans quelques mois !



Un message important d'autant qu'il provient d'un personnage clé. Mme Casey, qui apparaît tout au long de la saison comme une thérapeute peu orthodoxe, se révèle à la fin de la première saison avoir eu un lien bien plus profond avec le protagoniste Mark (joué par Adam Scott) que ce que l'on aurait pu imaginer.



Bien qu'il faille s'en remettre à la conversation entre Newtsickle et Lachman, le timing semble concordant. Le tournage pourrait être terminé à la fin du mois de février, laissant supposer quelques mois de post-production pour une sortie de la saison 2 de Severance avant l'été, septembre au plus tard.



En tout cas, le marketing d'Apple a rapidement réagi avec deux posts consécutifs sur X.



Lumon hopes that you had a restful, rejuvenating, and most importantly, forgettable weekend. pic.twitter.com/wcbYJpHq2y — Apple TV (@AppleTV) January 1, 2024

Une série sauvée

Le retour de Severance sur nos écrans n'aura pas été une promenade de santé. Totalement arrêté par les grèves hollywoodiennes de 2023, au cours desquelles les scénaristes et l'équipe de production ont abandonné leurs projets jusqu'à ce que les studios obtiennent de meilleurs salaires et des garanties contre l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle dans l'industrie, le tournage n'a repris qu'au mois de novembre dernier.



Si vous n'avez pas encore regardé la saison 1 de Severance, vous pouvez vous y mettre tranquillement, la saison 2 semble encore loin. Rappelons que l'Apple TV 4K est un excellent moyen de le faire, mais il existe également de nombreuses alternatives comme l'iPhone, l'iPad, le Mac, le PC ou encore les consoles et les télévisions connectées.