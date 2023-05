Voici le PC AR qui peut tout changer : Spacetop de Sightful !

C'est un évènement qu'il ne fallait pas manquer, le premier ordinateur portable basé sur la réalité augmentée a été dévoilé par Sightful. Nommé Spacetop, ce PC pourrait marquer le début d'une nouvelle révolution dans l'industrie technologique, un peu comme le fît l'iPod, l'iPhone ou même l'iPad en leur temps.

Apple et Samsung déjà sur le coup

Depuis quelques années, nous relayons des brevets autour des lunettes intelligentes AR en développement chez Apple et Samsung, qui offriraient aux utilisateurs un bureau virtuel portable à tout moment. Pour la firme de Tim Cook, cela passera d'abord par un casque XR.

Propulsé par un système d'exploitation baptisé "xrOS", le casque exécutera des applications iOS et pourrait même inclure un simulateur macOS. Cela permettrait aux utilisateurs de Mac de bénéficier d'une expérience de bureau mobile à domicile ou en déplacement, en utilisant l'écran du casque comme un espace de travail équivalent à un écran de 32 pouces, voire plus grand. Apple a déjà breveté cette technologie en 2018, puis en 2020.

Le premier PC AR au monde

Une start-up appelée "Sightful" pourrait être la première à commercialiser cette idée, qui pourrait devenir une tendance populaire à l'avenir. Leur appareil portable, nommé Spacetop, réinvente complètement l'ordinateur portable traditionnel. Alimenté par un système d'exploitation AR unique, il crée un espace de travail virtuel massif, fonctionnant avec des lunettes AR, qui peut être emporté partout.

Voici le premier ordinateur portable sans écran, mais avec un casque :

Le PDG de Sightful, Tamir Berliner, a une expérience chez PrimeSense (rachetée par Apple) et Magic Leap, tandis que son partenaire, Tomer Kahan, a travaillé chez Magic Leap, Broadcom et N-Trig (racheté par Microsoft).

Spacetop a été développé pendant trois ans par une équipe de plus de 60 experts en informatique spatiale, provenant notamment d'Apple, de Microsoft et de Magic Leap. Ce produit représente la prochaine génération d'ordinateurs personnels, offrant une intégration transparente de la réalité augmentée dans la vie quotidienne des utilisateurs. Grâce à du matériel personnalisé et à un environnement spatial exclusif, Spacetop élimine les contraintes physiques des ordinateurs portables standard. Il permet aux utilisateurs de créer leur propre espace de travail virtuel, privé et massif, où qu'ils se trouvent, dans un format familier d'ordinateur portable.

Spacetop tire pleinement parti de la réalité augmentée pour transformer l'environnement des utilisateurs en un bureau à domicile portable, avec une toile virtuelle de plus de 100 pouces. Les applications clés restent visibles et accessibles en superposition avec le monde réel.

L'expérience utilisateur de Spacetop est transparente et intuitive, similaire à celle d'un ordinateur portable, sans nécessiter d'apprentissage de gestes compliqués ni de matériel ou de logiciels externes encombrants.

Spacetop est conçu pour les personnes qui travaillent de n'importe où. Il offre une configuration multi-moniteur selon les besoins de l'utilisateur, que ce soit à la maison, dans un café ou en voyage.

La confidentialité est également prise en compte, car l'environnement de travail et le travail de l'utilisateur restent invisibles pour les autres. Un point qui devrait attirer l'attention des clients Apple, très sensibles à cet argument.

Le programme Spacetop Early Access est maintenant ouvert sur le site de Sightful et invite 1000 utilisateurs précoces à rejoindre. Le prix de Spacetop n'a pas été précisé pour le moment, mais gageons qu'il soit plutôt prohibitif.

En conclusion, les PC basés sur la réalité augmentée sont clairement attractifs, avec la promesse d'un confort de travail inégalé et une expérience immersive encore jamais vue.



Avec Apple travaillant sur un casque Reality Pro de deuxième génération offrant une résolution de 7 000 ppp à l'avenir, les possibilités seront encore plus folles. On a hâte d'avoir les lunettes Apple Glass avec un Magic Keyboard...