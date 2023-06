Bientôt un iPhone avec batterie amovible ? L'UE adopte une loi !

Après la fin des chargeurs propriétaires au profit d'un port USB-C qui obligera Apple a supprimé le Lightning sur ses iPhone 15, l'UE s'attaque aux batteries non remplaçables par leur propriétaire.



En effet, l'Union européenne va rendre obligatoire le remplacement facile des batteries des smartphones et des ordinateurs portables. Le Parlement européen a adopté une loi hier visant à promouvoir une économie circulaire dans l'industrie électronique. Cette mesure, largement votée (587 pour, 9 contre et 20 abstentions), permettra aux consommateurs de remplacer facilement les batteries des appareils électroniques. De plus, d'ici 2031, au moins 80 % du lithium et 95 % d'autres métaux contenus dans les batteries usagées devront être recyclés.

La Commission européenne embête encore Apple

Le Parlement européen entend ainsi résoudre le problème de l'obsolescence programmée. Actuellement, il est très difficile de remplacer les batteries de la plupart des smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils électroniques tels que les montres, les casques, les enceintes sans fil ou autre.

Batterie d'iPhone 14 Pro © iFixit

Les boîtiers des appareils sont souvent difficiles à ouvrir et les batteries sont généralement collées, comme c'est le cas dans la plupart des produits Apple, l'iPhone 14 actuel ne faisant pas exception. Pour remplacer une batterie, il faut passer en Apple Store et payer 119 euros, ce qui est plus cher que le prix d'un HomePod mini. La directive européenne affirme clairement que les consommateurs doivent pouvoir les retirer et les remplacer facilement par eux-mêmes. Voilà qui pourrait transformer à nouveau l'industrie, obligeant les fabricants à repenser la conception de leurs appareils.

Dans le cadre d'une transition vers une économie circulaire plus large, la nouvelle loi stipule également que d'ici 2031, au moins 80 % du lithium utilisé et 95 % du cobalt, du cuivre, du plomb et du nickel présents dans les batteries usagées doivent être récupérés par le recyclage.

Le recyclage des métaux contenus dans les batteries est une préoccupation majeure, car ils restent une source de pollution environnementale importante, encore plus du côté des véhicules électriques. En encourageant la récupération et la réutilisation de ces matériaux, la directive européenne souhaite un modèle économique plus respectueux de l'environnement.

Cette initiative aura assurément un impact majeur sur les industriels, les obligeant à accélérer le développement des technologies de recyclage, mais aussi le développement des appareils grands publics.



Qu'en pensez-vous, bonne ou mauvaise idée ? Si l'iPhone 15 est déjà bouclé, on pourrait y avoir droit dès l'iPhone 16...