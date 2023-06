Des SMS non envoyés après la mise à jour vers iOS 17

Vous avez du mal à envoyer des textos et vous êtes passés à iOS 17 ? Ne cherchez plus, le problème est tout trouvé.



Lors de la WWDC 2023 du lundi 5 juin, Apple a annoncé iOS 17 et a rapidement mis la première version bêta à disposition en téléchargement. Les utilisateurs se sont empressés de l'installer, et ceux qui l'ont fait remontent déjà quelques problèmes liés .

Alors que le système permet enfin de nettoyer automatiquement les SMS contenant des codes d'activation, certaines personnes ne parviennent plus à envoyer des SMS à des personnes qui n'utilisent pas d'iPhone, comprenez vers des Android. Heureusement, il semble que les iMessages ne soient pas affectés.

Selon plusieurs témoignages, l'envoi d'un SMS génère une erreur dans iOS 17, indiquant que le message n'a pas pu être délivré. Cependant, la situation pourrait être plus complexe.

Selon des discussions sur Reddit ou encore Twitter, il semble que les messages soient effectivement envoyés correctement pour certaines personnes. Les destinataires reçoivent les messages comme prévu, ce qui est rassurant. Malheureusement, il n'y a aucun moyen de le confirmer sans contacter la personne à qui vous avez envoyé le SMS, ce qui n'est pas l'idéal. Nous n'avons pas eu de tels désagréments à la rédaction, mais peut-être que certains d'entre vous ont également le souci.

