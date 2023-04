iOS 17 supportera bien l'iPhone X d'après un leaker

À chaque jour sa rumeur. Après le coup de chaud d'hier soir, où le système d'exploitation iOS 17 d'Apple écarterait les iPhone X et iPhone 8, une nouvelle information vient percuter la précédente. Selon une source précédemment fiable, les modèles avec la puce A11 seront toujours supportés par iOS 17. Il y a de quoi en perdre son latin.

Les puces A11 finalement supportées

Mardi, une source ayant de bons antécédents en matière de prédiction sur les futures mises à jour logicielles d'Apple a suggéré qu'iOS 17 ne prendrait plus en charge les iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X, tandis qu'iPadOS 17 ne serait installable sur les iPad Pro de 9,7 pouces et 12,9 pouces de première génération, ainsi que l'iPad 5.



Cependant, en réponse à cela, un leaker qui a déjà prouvé sa qualité sur les forums de MacRumors explique que cela est "tout simplement incorrect". Selon lui, tous les iPhones compatibles avec iOS 16 prendront effectivement en charge iOS 17, y compris tous les appareils équipés de puces A11 (c'est-à-dire l'iPhone X et l'iPhone 8/8 Plus).

Pour la petite histoire, celui qui se nomme anonymous-A.S a, l'année dernière, révélé avec précision la présence de la Dynamic Island sur les iPhone 14 Pro avant leur lancement officiel. Plus récemment, il a également affirmé que les prochains modèles iPhone 15 Pro utiliseront une nouvelle puce à très faible consommation d'énergie permettant aux nouveaux boutons à semi-conducteurs de volume, d'alimentation et "Action" de rester fonctionnels lorsque l'appareil est éteint ou à court de batterie, et qu'iOS 17 inclura un nouveau réglage de sensibilité pour ces boutons.



Cette source affirme avoir un "contact à l'intérieur" de l'équipe de développement d'Apple qui révèle occasionnellement des détails matériels sur les prochains modèles d'iPhone si les caractéristiques physiques nécessitent un développement logiciel pour les compléter.



Si cela se confirme, ce ne serait pas la première fois qu'Apple maintient la même liste d'appareils compatibles entre les principales versions d'iOS. Par exemple, iOS 15 est compatible avec tous les appareils compatibles avec iOS 14, bien que certaines fonctionnalités d'iOS 15 ne soient pas disponibles sur les anciens iPhones. En revanche, iOS 16 ne prend plus en charge certains appareils plus anciens, notamment l'iPhone SE, l'iPhone 6s, l'iPhone 6s Plus, l'iPod touch, ainsi que l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus. Nous avions d'ailleurs révélé avec précision la liste des appareils compatibles avec iOS 16 en avant-première l'année passée, mais notre contact ne nous a rien confirmé cette fois-ci.



Il convient également de noter que la rumeur d'hier n'était pas la première fois qu'il a été suggéré qu'iOS 17 pourrait abandonner la prise en charge de l'iPhone X et de l'iPhone 8/8 Plus. Ce serait tout de même logique, car ces modèles ont maintenant cinq ans. Ce sont également les seuls iPhones équipés de la puce A11, qui est vulnérable à un exploit de bootrom, idéal pour le jailbreak palera1n par exemple.