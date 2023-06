Pas d'iPhone SE 4 en 2024 selon Barclays

1 com

Cela faisait un moment que nous n'avions pas évoqué l'iPhone SE dans nos colonnes. Alors que certains annonçaient une nouvelle version en 2024, selon les analystes Blayne Curtis et Tom O'Malley de Barclays, il est peu probable qu'Apple lance un nouvel iPhone SE de quatrième génération en 2024. Cette décision pourrait être liée au retard dans le développement du modem 5G maison, ce qui profiterait à Qualcomm, le fournisseur actuel de modems pour les téléphones et tablettes d'Apple.

Pas avant 2025 pour l'iPhone SE 4

En effet, Apple avait prévu de développer son propre modem depuis 2018 et a acquis une grande partie des activités de modems pour smartphones d'Intel en 2019. Cependant, l'analyste Ming-Chi Kuo de TF International Securities a indiqué en avril que la production en masse du modem d'Apple ne commencerait pas avant 2025, ce qui suggère que les modèles d'iPhone 16 prévus pour l'année prochaine continueront à utiliser des modems Qualcomm.

Kuo avait également mentionné que le prochain iPhone SE 4 aurait un design similaire à celui de l'iPhone 14 standard, avec un écran OLED de 6,1 pouces et Face ID. Il semble désormais peu probable qu'il sorte rapidement, évitant ainsi de prolonger le contrat avec Qualcomm.

L'iPhone SE 3 actuel, sorti en mars 2022, est équipé d'un écran LCD de 4,7 pouces, de Touch ID, de la 5G, d'un appareil photo arrière de 12 mégapixels et de la puce A15 Bionic. Avec un prix de départ de 559 euros en France, il s'agit de l'iPhone le moins cher, mais c'est aussi celui qui affiche le plus vieux design. Il reprend le gabarit de l'iPhone 8, lui-même héritier en grande partie de l'iPhone 6 de 2014. Oui, l'iPhone SE a pratiquement dix ans visuellement.



Qui vote pour un iPhone SE 4 reprenant la forme de l'iPhone 13 mini ?



