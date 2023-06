Google passe le logo Android en 3D et adopte une nouvelle police

En 2019, Google annonçait une nouvelle identité de marque pour son OS mobile. Près de quatre ans plus tard, Android met à jour son logo avec un nouveau mot-symbole et une version 3D de l'emblématique tête de robot.

Le nouveau Android

Ce nouveau mot-symbole commence par la mise en majuscule du "A", un changement notable après des années en minuscule. Dans cette nouvelle police, le "n" et le "r" sont parfaitement arrondis, ce qui renvoie au style des mots-symboles futuristes de 2008 et atténués de 2014.

Par ailleurs, la tête du robot n'est plus plate chez Google, qui a opté pour une tête Android en 3D qui ressort davantage, comme le logo de notre ancien site DroidSoft...



Ceux qui suivent l'actualité du concurrent d'Apple avaient déjà aperçu le droid en 3D au CES 2023. La "tête" était toujours montrée à côté de la lettre minuscule "android", tandis que Google a généré un certain nombre de versions expressives en utilisant différents matériaux.



Cette nouvelle figure est réapparue lors de la conférence I/O 2023, avec ces différents designs et matériaux qui sont entrés en jeu lorsque Google a décrit Android comme le "système d'exploitation le plus expressif".

Nous avons vu pour la première fois ce nouveau logo dans une publicité pour Android parlant d'applications de première partie sur les Samsung Galaxy S23 Ultra et Flip 4.



Google nous a confirmé aujourd'hui la "nouvelle identité de marque" et a dit à 9to5Google que nous en entendrons parler davantage à l'avenir.

Nous présentons certains éléments de notre nouvelle identité de marque sur différents supports, notamment notre stand au CES en début d'année et d'autres supports de campagne tels que des publicités numériques et des bannières. Nous aurons d'autres éléments à partager dans les mois à venir.

Le nouveau logo apparaîtra probablement sur l'écran de démarrage de tous les appareils Android. Il serait logique que Google lance cette mise à jour en même temps qu'Android 14, plus tard dans l'année. Une version qui viendra affronter iOS 17 d'Apple.