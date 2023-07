Google développe une IA qui rédige des articles d'actualité

L'IA va-t-elle un jour remplacer le journalisme classique ? Google dit ne pas le vouloir, mais développe actuellement une intelligence artificielle qui a pour unique objectif de le faire. Voici les premiers retours sur Genesis, une IA qui rédige des articles d'actualité.

En 2030, tous les journalistes s'appelleront Genesis

Google a récemment fait la démonstration d'une toute nouvelle intelligence artificielle (IA) qui génère des articles d'actualité à la place de l'être humain. Le New York Times, le Washington Post et le Wall Street Journal ont pu la découvrir lors d'une présentation.



Placée sous le nom de code "Genesis", cette IA est capable de préparer une copie des données qui lui sont transmises en temps réel pour concevoir un texte de plusieurs paragraphes ressemblant étrangement à un article lambda sur le web.



Google estime qu'à l'avenir, Genesis pourrait aider les journalistes et devenir un genre d'assistant qui fait gagner du temps sur la rédaction en automatisant certaines tâches. Le fameux discours de l'assistance au lieu du remplacement pour apaiser les esprits.

Les personnes qui ont eu la chance d'assister à ce premier essai "grand public" semblent pour le moment sceptiques. Comme avec ChatGPT et autres IA, il faut absolument que les informations écrites par Genesis soient correctes. La désinformation n'est pas possible et Google Bard fait encore souvent des erreurs tout comme ses concurrents.



Récemment, Google a mis à jour sa politique de confidentialité. Dans la nouvelle, l'entreprise se laisse le droit d'utiliser toutes les informations publiques de ses utilisateurs pour améliorer ses IA. Pas de doute, nous n'avons pas fini de découvrir différentes IA dans les années à venir, pour le meilleur, et pour le pire.



Mark Gurman a indiqué pas plus tard qu'hier qu'Apple allait justement se lancer dans le vaste monde des IA en 2024. Un "Apple-GPT" dévoilé visiblement à la WWDC24, au mois de juin l'année prochaine.