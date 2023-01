Google développe un tracker similaire aux AirTags

Le développeur Kuba Wojciechowski affirme que Google développe une balise de géolocalisation pour concurrencer les AirTags d'Apple, ainsi que l'ancien leader du marché, Tile. Une bonne nouvelle pour tout le monde, puisque la concurrence est (pratiquement) toujours bénéfique.

Google veut concurrencer les AirTags

Le développeur affirme sur Twitter qu'il a trouvé des références aux prochaines balises dans la documentation technique Fast Pair de Google, qui permet d'associer rapidement des appareils Bluetooth proches les uns des autres. L'équipe de Google Nest serait à l'origine du gadget, dont le nom de code est "Grogu" et qui porte le nom du bébé Yoda de la série Star Wars "The Mandalorian". Voilà qui vient confirmer l'information d'un concurrent au HomePod mini avec puce UWB.

Selon Wojciechowski, le tracker pourrait se décliner en plusieurs couleurs et disposer d'un haut-parleur intégré qui permettrait aux utilisateurs de retrouver un appareil perdu grâce au son, un peu comme les AirTags d'Apple.



Il faut savoir que les Pixel 6 Pro et Pixel 7 Pro de Google prennent tous deux en charge la norme Ultra Wideband, et selon le développeur, les trackers du géant de la recherche pourraient prendre en charge le protocole sans fil en plus du Bluetooth LE pour donner aux utilisateurs des indications précises sur une balise perdue. Du côté d'Apple, les AirTags et l'iPhone depuis l'iPhone 11 prennent également en charge Ultra Wideband. Lors de sa conférence des développeurs I/O 2023 en mai prochain, Google pourrait révéler les balises de suivi en même temps que les nouveaux téléphones Pixel 8.



Sur Android, les balises de Google seraient probablement beaucoup plus fonctionnelles que les AirTags d'Apple. Bien qu'Apple dispose d'une application "Tracker Detect" dans le Google Play Store qui permet aux utilisateurs d'Android de rechercher des AirTags et d'autres objets compatibles avec la fonction "Localiser" qui ont été séparés de leur propriétaire, l'objectif principal de l'application était de dissiper les craintes que les AirTags puissent être utilisés de manière malveillante pour suivre les allées et venues des personnes.



Que pensez-vous d'un AirTag chez Google ?