Le PDG d'Intel assure que l'IA va s'intégrer dans tout ce qui sera construit par l'entreprise

En 2023, l'intelligence artificielle est partout, elle nous accompagne au quotidien afin d'être plus productif au travail, répond à nos interrogations personnelles et se retrouve même dans les dernières innovations technologiques. Intel fait partie des entreprises complètement conquises par l'intelligence artificielle, ça se constate dans la dernière déclaration du PDG.

Intel veut de l'IA partout

Pat Gelsinger, le PDG d'Intel, a récemment exprimé son optimisme sur le rôle que jouera l'intelligence artificielle (IA) dans l'avenir de l'entreprise. Lors d'une conférence, il a souligné l'intention de l'entreprise d'intégrer l'IA dans tous les produits Intel, marquant un tournant majeur dans la façon dont la technologie sera utilisée. L'entreprise est en bonne voie pour lancer Meteor Lake, sa première puce grand public dotée d'un processeur neuronal intégré pour l'apprentissage automatique, plus tard cette année. Cela marque une étape importante pour l'entreprise qui souhaite rendre l'IA plus accessible et pertinente pour le grand public.



Selon Gelsinger, l'intelligence artificielle ne sera pas réservée aux produits haut de gamme, mais sera intégrée dans tous les produits vendus par Intel. Cela suggère une transformation massive de la façon dont l'IA est perçue, passant d'une technologie de niche à un composant standard de l'électronique grand public.

Gelsinger a également remis en question le lien traditionnel entre l'IA et le cloud. Il estime que les deux ne vont pas nécessairement de pair, avec une vision audacieuse de l'avenir où l'IA doit être activée localement sur l'appareil client pour être véritablement efficace. Cela remet en question la prédominance du cloud, suggérant que la centralisation des données et des traitements peut ne pas être le meilleur choix pour toutes les applications de l'IA.



Le PDG d'Intel est allé jusqu'à prévoir que l'IA sera intégrée dans toutes les aides auditives à l'avenir, suggérant un avenir dans lequel même les appareils les plus personnels seront dotés d'une certaine forme d'IA.



La vision de Gelsinger se distingue de celle de nombreux concurrents de l'industrie. Pour le moment, c'est Nvidia qui domine le marché des puces pour l'IA dans le cloud. Par ailleurs, même des géants du cloud comme Microsoft tirent encore une part importante de leurs revenus de la vente de licences pour les PC Windows, ce qui laisse entrevoir une certaine réticence à un basculement total vers le cloud.



Cependant, l'optimisme et la vision avant-gardiste de Gelsinger pourraient bien changer la donne dans le secteur. Si Intel parvient à réaliser cette vision de l'IA omniprésente, cela pourrait signifier une transformation majeure de la façon dont nous interagissons avec la technologie au quotidien. Seul le temps dira si ces prédictions se réaliseront.



