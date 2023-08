Microsoft va arrêter Cortana sur Windows ce mois-ci

Avec la montée spectaculaire des chatbot basés sur l'intelligence artificielle, les assistants vocaux comme Google Assistant, Cortana, Siri ou encore Alexa perdent progressivement l'intérêt du public. Microsoft vient de prendre une décision majeure : Cortana, l'assistant vocal disponible sur Windows, va disparaître dans les prochains jours.

La fin de Cortana

Microsoft a révélé la fin du support de Cortana, son assistant vocal, sur Windows, prévue pour ce mois d'août 2023. Cette annonce vient deux ans après que l'entreprise a cessé le support de Cortana sur les appareils mobiles en 2021, marquant ainsi la fin d'une époque pour l'un des premiers assistants vocaux du marché. L'entreprise de Redmond se tourne désormais vers Bing Chat, un chatbot basé sur un grand modèle de langage développé en partenariat avec OpenAI. C'est un changement notable qui semble signaler un bouleversement global dans le monde des assistants intelligents.

Depuis 2020, Samsung a également commencé à délaisser Bixby, en faveur de Google Assistant. Cependant, même Google semble réduire son investissement dans son propre assistant vocal, privilégiant Bard, un autre grand modèle de langage.



En revanche, Apple continue de parier sur Siri, malgré des discussions internes concernant la possibilité de passer à un modèle tel que Bard. La question de la confidentialité des utilisateurs reste une priorité pour l'entreprise et cela pourrait jouer un rôle important dans sa décision de continuer à développer et à soutenir Siri.



Il semble peu probable qu'Apple abandonne la marque Siri, même en cas de refonte totale de l'assistant. Apple a une histoire de maintien de ses marques de produits bien établies et Siri étant l'une de ces marques, pourrait très bien faire partie de la prochaine génération d'assistants vocaux de l'entreprise.



Source